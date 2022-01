Campus: meno debiti, più personale 

«Abbiamo invertito il trend», ha detto Nanni Campus. Nel 2021 per il personale si passa al segno “più” con 45 nuove assunzioni, che diventano 109 considerando i trenta mesi. «Abbiamo poi ridotto il disavanzo da 25 a 10 milioni di euro, recuperato 2 milioni di fondi non utilizzati e oltre un milione di canoni non pagati. Per questo Sassari è al secondo posto in ambito nazionale come capacità di spendita delle risorse finanziarie».

«La nostra attività in due anni e mezzo è nei numeri». Battagliero e orgoglioso, il sindaco Nanni Campus ha tracciato ieri il bilancio di metà mandato. Dal 15 luglio 2019 al 31 luglio 2021. Una sequela di cifre, progetti e interventi, da leggere anche alla luce delle difficoltà causate dalla pandemia. E delle «condizioni di partenza» che hanno costretto l'attuale Giunta a riformulare o bocciare scelte precedenti. Come la variante numero 8 che avrebbe consentito ai grandi centri commerciali di avere cinema, teatri, discoteche e ambulatori «dando un colpo mortale all'economia della nostra città».

«La nostra attività in due anni e mezzo è nei numeri». Battagliero e orgoglioso, il sindaco Nanni Campus ha tracciato ieri il bilancio di metà mandato. Dal 15 luglio 2019 al 31 luglio 2021. Una sequela di cifre, progetti e interventi, da leggere anche alla luce delle difficoltà causate dalla pandemia. E delle «condizioni di partenza» che hanno costretto l'attuale Giunta a riformulare o bocciare scelte precedenti. Come la variante numero 8 che avrebbe consentito ai grandi centri commerciali di avere cinema, teatri, discoteche e ambulatori «dando un colpo mortale all'economia della nostra città».

E sulla questione politica ha sentenziato: «La governabilità di Sassari non ha risentito dell'allontanamento, deciso da tutta la maggioranza, di alcuni consiglieri, grazie al senso di responsabilità degli eletti nel Movimento 5 Stelle».

Personale e tributi

«Abbiamo invertito il trend», ha detto Nanni Campus. Nel 2021 per il personale si passa al segno “più” con 45 nuove assunzioni, che diventano 109 considerando i trenta mesi. «Abbiamo poi ridotto il disavanzo da 25 a 10 milioni di euro, recuperato 2 milioni di fondi non utilizzati e oltre un milione di canoni non pagati. Per questo Sassari è al secondo posto in ambito nazionale come capacità di spendita delle risorse finanziarie».

Riqualificazione urbana

Tre i grandi progetti approvati e finanziati dal Pnrr con circa 46 milioni di euro, quasi equamente divisi. Due sono nel Programma innovativo nazionale per la qualità dell'Abitare (Pinqua) e riguardano il centro storico (con il restauro conservativo dell'ex Hotel Turritania, che risolve un dibattito di decenni) e il popoloso quartiere del Latte Dolce. Uno concerne il recupero dell'area dell'ex colonia campestre.

Grandi opere e sociale

Oltre ai quasi 94 milioni di finanziamento, nella tabella consegnata c'è il riferimento a due grandi opere ancora incomplete: 36 milioni per la tratta Santa Maria di Pisa-Li Punti della Metropolitana di superficie, inaugurata nel 2006; mentre sono 27 i milioni per il Centro intermodale, che è stato riformulato spostandone il fulcro dall’area tra corso Vico e via XXV aprile nota come ex Gazometro sul lato opposto di via XXV aprile, nell’area attualmente dismessa dalle Ferrovie dello Stato, con ingresso da via San Paolo. Sono poi 16 milioni di euro (fondi della Regione) distribuiti dai servizi sociali.

© Riproduzione riservata