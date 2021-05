Campo danneggiato dai vandali 

Il Comune lo ha messo a bando giorni fa dopo un iter burocratico di anni, ma i candidati alla gestione si troveranno davanti uno scempio: i vandali sono stati più rapidi perché l’hanno trasformato in immondezzaio e ora hanno anche incendiato un pezzo del manto in erba sintetica del campo di calcetto. Con buona pace di chi ne stava usufruendo di straforo ma con giudizio, cercando anche di porre rimedio agli atti di teppismo. Quello del nuovo impianto di via Puglie (calcetto più palestra) è la fotografia del doppio binario seguito per la cura degli strutture sportive di Carbonia: ad eccellenze (o almeno a impianti recuperati) si alternano contesti quasi irreparabili per il cui risanamento potrebbe non bastare mezzo milione di euro.

Abbandono

A Bacu Abis rinasce il mini palasport ma piange il campo polivalente e soprattutto lo storico stadio con un pezzo del muro di cinta collassato da anni: «Se proprio non ci sono soldi per ripararlo – fa notare Sandro Mereu, dirigente del Comitato – si colga la palla al balzo per trasformare quella vergognosa breccia in uscita di sicurezza»>. Sono assorbiti dalla campagna e in totale abbandono gli impianti di calcio a 11 di Serbariu e di Is Gannaus. Restano giusto le porte nel campo di calcetto sintetico di via Ospedale: da rifondare. E il Comune sarà costretto a ristanziare soldi per via Puglie: «Così è chiaro che non lo vorrà rilevare nessuno», fa notare Fabio Piras, capitano del club Littoria che però gioca a Perdaxius. In via della Vittoria esiste uno dei cosiddetti “palloni”, impianti a cupola nati 30 anni fa: «Il nostro è così malconcio – racconta Antonello Usai, Star Boxe – che si allaga e quando il vento è forte le porte vanno ko: la manutenzione è al di fuori delle nostre tasche». L’impianto è quasi gemello di quello di via Deffenu «dove invece – spiega Pino Fae, presidente Scuola Basket, serie D – a parte la necessità di più spazi per gli spogliatoi, non ci lamentiamo». E tirano un sospiro di sollievo anche i giovani pattinatori che hanno riscoperto il pattinodromo della cittadella di via Balilla: «Balaustre sistemate con un recente cantiere e altri accorgimento lo rendono abbastanza fruibile – sottolinea Caterina Pittoni, club I Corvi – peccato per le condizioni del tetto dell’annesso impianto di hockey: ci piove e diventa un pericolo».

Attesa cantieri

In attesa che ridiventi agibile per il Carbonia lo Zoboli (sarà affidata la progettazione dei 150 mila euro), sono più che soddisfacenti le condizioni di impianti come il Palasport, i campi da tennis, due rinate palestre a Cortoghiana, il campo di calcetto di via Balilla. Sufficienza stiracchiata (la pista di atletica mostra le rughe) per il campo Dettori. <Ci sono impianti – precisa l’assessore allo Sport Valerio Piria – su cui si interviene grazie ad appalti in corso come in via Balilla, altri per i quali servono risorse apposite, non elevate per singola opera ma che sommate portano a cifre alte: fondamentale stabilire priorità e rafforzare la sinergia con i club, veri custodi delle strutture>. Il caso Rosmarino, purtroppo, insegna.

