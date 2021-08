Campo da serie A in autunno 

Tutta una questione di pochi metri, due al massimo. Pochi metri capaci di fare la differenza tra un campetto con l’omologazione per squadre di periferia e quella internazionale, capace di ospitare qualsiasi club di calcio anche della serie A, ma non solo. Per questo motivo, i lavori per il manto sintetico - il primo in città - del campo a La Solitudine, attesi da maggio, sono invece slittati di alcuni mesi.

Partiranno dopo Ferragosto. Il ritardo suscita crescente preoccupazione tra gli oltre 150 giocatori legati a due società, la Puri e Forti e il Santu Predu. Tutti frequentano la struttura sportiva e ora temono di rimanere all’inizio della prossima stagione senza un campo dove giocare. gli amministratori comunali tranqullizzano. «Tutto dovrebbe essere a posto entro fine novembre», afferma l’assessore allo Sport, Fabrizio Beccu.

La variante

A vincere l’appalto è stata una società leader dei fondi in erba sintetica, la comasca Limonta sport. L’aggiudicazione per il nuovo campo in erba sintetica e le pertinenze avrà un costo complessivo di oltre 300 mila euro. I lavori, secondo le previsioni, dovevano partire a fine maggio. «Noi siamo stati spettatori - ha spiegato Beccu - c’è stato un affinamento del progetto per renderlo internazionalmente omologabile e ottenere la più alta delle omologazioni. Questo ha portato via un po’ di tempo. Ma alla fine di novembre la struttura dovrebbe essere pronta, i giocatori e le squadre che lo utilizzano sino ad allora si appoggeranno ad altri campi».

Via ai lavori

A fare i lavori l’impresa Giuseppe Ortu di Milis. A confermare i tempi di realizzazione sono proprio gli esecutori. «Il cantiere - rassicura Ortu - partirà subito dopo Ferragosto. Per la conclusione dei lavori, se il tempo sarà clemente, ci vorrano dai cinque ai sei mesi. Il ritardo è stato dovuto ad alcune migliorie che sono state apportate con la traslatura del campo che sarà più lungo e più largo. Questo - spiega - ha comportato la necessità di ulteriori tempi amministrativi perché il terreno sconfinava su alcune proprietà».

Progetto Farcana

Nuoro è l’unico capoluogo di Provincia italiano che non ha un campo da calcio in erba sintetica. Ma oltre a La Solitudine, il Comune vuole portare avanti il recupero dell’area sportiva di Farcana. «Ad inzio della primavera - ricorda l’assessore allo Sport - abbiamo ottenuto un finanziamento regionale di 400 mila euro per la riqualificazione di Farcana. Ci sono diverse ipotesi. Oltre quella della ristrutturazione del campo, pensiamo ad una conversione in maneggio ed equitazione».

