Campione sul ring, asso con le forbici 

Prima pluridecorato combattente, ora uno dei più apprezzati parrucchieri dell’Irlanda.

Il traguardo

Da Iglesias a Cork, Lorenzo Piras nel giro di tre anni riesce nell’impresa di levare i pugni dai guantoni da kickboxer, infilare tra le dita un paio di forbici e ottenere in pochi giorni centinaia di migliaia di visualizzazioni sul canale dell’Haircut Harry, un format a livello mondiale considerato un vero e proprio punto di riferimento nell’arte del taglio e della rasatura. Ora nella città irlandese per riuscire a prendere un appuntamento al “Tom Winters Barber” (il salone dove presta il servizio) occorrono almeno tre mesi.

Il percorso

«Avevo raggiunto sul ring tutti i traguardi prefissati, ero sportivamente appagato. - confessa Lorenzo - Non potevo però nutrire gli stessi sentimenti per quanto concerneva la sfera lavorativa». Dall’età di 17 anni, fra un allenamento e l’altro lavorava nella parruccheria di famiglia: «Mia madre mi disse che in casa non dovevano esserci degli scansafatiche - confessa - così mi avvicinai alla professione, quasi per gioco. Nel giro di poco tempo me ne innamorai, ma mi resi conto che nonostante avessi il più totale supporto dei miei, nonostante i vari tentativi per provare a realizzarmi, gli sforzi risultavano essere vani. Non mi sentivo soddisfatto e così ho pensato fosse giunto il momento di lanciarmi in una nuova sfida».

Nuova terra

Lorenzo visita l’Irlanda, si innamora della città di Cork e dei suo “barber shop”: in quelle attività intravede il suo futuro. Lascia Iglesias e quella parete di casa dove rimangono affisse due cinture di campione del mondo K1, due d’Europa e una d’Italia. Si trasferisce a Cork e a 28 anni è pronto per il match più incerto della sua vita: «Ma non ci sono arrivato impreparato. - dichiara - Come per un incontro, ho studiato l’avversario. Non volevo apparire un disperato col curriculum in mano in cerca di fortuna, d’altronde avevo alle spalle un decennio d’esperienza. Dopo diversi viaggi, facilitati grazie all’appoggio della mia compagna che già lavorava in città, ho preso un appuntamento in una parruccheria. Il mio intento era quello di presentare me stesso durante il taglio di capelli. Così è stato, mi è stata offerta un’opportunità e l’ho sfruttata». In tre anni Lorenzo conquista i favori del proprio titolare e della clientela e il “barber shop” attira l’attenzione di un format conosciuto in tutto il mondo: «L’Haircut Harry si occupa di girare le attività di tutto il pianeta attinenti al mestiere; dalle più antiche, alle più particolari o performanti e farle conoscere tramite una piattaforma su YouTube - spiega - Siamo stati contattati e ho avuto il privilegio di servire l’ideatore del format». Fra il video di Lorenzo e quello del suo titolare in poco tempo è stato superato il milione di visualizzazioni. «Sento di aver vinto ancora una volta una sfida decisiva. - conclude - Forse quella più tosta. Occorre credere nei propri mezzi, non rinunciare mai ai propri sogni: quando questi non arrivano, bisogna andare a prenderseli».

