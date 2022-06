Campione di solidarietà 

L’intensa attività al vertice dell’Ail, l’associazione contro le leucemie, consacra il suo straordinario impegno sociale, capace di trascinare tanti volontari e di sostenere ambiziosi progetti con l’irrinunciabile buon cuore dei nuoresi. «La salute è un bene prezioso, va tutelata sia per chi paga che per chi non ha le possibilità. Chi sta male non deve morire perché non ha soldi», aveva detto vent’anni fa. Parole piene di sorprendente attualità. «Stiamo cercando di resistere da anni alle continue negligenze degli amministratori ma a “combattere” siamo soli. I medici fanno il possibile ma non hanno strumenti».

Soddu, 88 anni compiuti il 5 giugno, un passato da dipendente del Comune dove aveva lavorato come geometra, è stato leader provinciale della Cisl. Militanza lunga, piena di battaglie e di passione, negli anni del sogno industriale del centro Sardegna. Poi l’impegno politico nel Partito popolare: è assessore comunale al Personale, presidente del Consiglio a fine anni Novanta. È precursore del civismo quando nel 2005 propone la sua candidatura a sindaco con una lista inedita, piena di persone slegate dalla città, dopo che i partiti non avevano accolto la sua richiesta di primarie.

Generoso, disponibile, instancabile. Qualunque fosse il contesto: la Cisl, il Comune, il volontariato nell’Ail. Leonardo Soddu aveva conservato carisma ed entusiasmo, nonostante gli acciacchi e l’età. Se n’è andato ieri pomeriggio, intorno alle 14, nella sua casa dove la moglie e i figli lo hanno assistito nelle ultime settimane, senz’altro le più dolorose perché le forze, dopo un recente ricovero in ospedale, gli venivano meno.

La politica

Il volontariato

L’intensa attività al vertice dell’Ail, l’associazione contro le leucemie, consacra il suo straordinario impegno sociale, capace di trascinare tanti volontari e di sostenere ambiziosi progetti con l’irrinunciabile buon cuore dei nuoresi. «La salute è un bene prezioso, va tutelata sia per chi paga che per chi non ha le possibilità. Chi sta male non deve morire perché non ha soldi», aveva detto vent’anni fa. Parole piene di sorprendente attualità. «Stiamo cercando di resistere da anni alle continue negligenze degli amministratori ma a “combattere” siamo soli. I medici fanno il possibile ma non hanno strumenti».

Le iniziative

Di fronte a una sanità che già allora faticava, Leone, come lo chiamano gli amici, promuove mille iniziative: è presidente Ail per vent’anni. La vendita delle stelle di Natale che ogni anno con orgoglio mette in piedi fino ad annunciare il traguardo delle 8 mila distribuite è la più simbolica e attesa. Ma c’è un impegno ben più articolato capace di finalizzare la generosità dei nuoresi, mai mancata nonostante la crisi perenne, verso traguardi fondamentali. Così arriva la casa Ail, capace di garantire ospitalità gratuita a pazienti e parenti dei ricoverati all’ospedale San Francesco. La cura con attenzioni e scrupolo: è sempre pronta per accogliere al meglio chi ha necessità.

Donazioni a Ematologia

Con la stessa ostinata premura raggiunge altri risultati di cui giustamente va fiero: dotare il reparto e il laboratoratio di Ematologia di arredi e apparecchiature d’avanguardia. Tra questi il sequenziatore utilizzato con successo nel 2020 per la mappatura del codice genetico dal team Covid 19 del San Francesco. L’Ail ne finanzis l’acquisto, come sostiene borse di studio per medici e biologi, le cure domiciliare, lo sportello psicologico diventando punto di riferimento prezioso per tutti. «È un testimone di quello che vorremmo fare tutti, la società ha bisogno di persone come lui», gli dice il priore di Sant’Isidoro, Nuccio Boi, quando nel 2018 nella vecchia chiesa delle Grazie gli consegna il “campanaccio d’argento”. «Io sono nato a cento metri da qui, sono stato battezzato qui, qui ho fatto il chierichetto e anche qualche ruzzolone nel campanile dove suonavo le campane - dice Soddu sommerso dagli applausi -. In questo rione meraviglioso la solidarietà era enorme».

Il ricordo

«Dio non sceglie le persone capaci, ma rende capaci le persone che sceglie e a te caro Leone ti ha scelto proprio bene. Veglia su di noi anche da lassù», lo salutano i volontari del gruppo Ail di Lanusei. Oggi alle 16 i funerali nella chiesa del Sacro Cuore.

