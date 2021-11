«Campi sportivi, il bando è un flop» 

In Consiglio comunale l’opposizione non ha contestato i conti fatti dalla funzionaria del settore che si è occupata della pratica, ma ha contrastato la scelta di procedere a una gestione annuale con costi insostenibili per le società sportive. «Insostenibile è la clausola sociale voluta dall’amministrazione, senza prevedere alcun tipo di contributo economico di sostegno per le stesse società. Siamo al limite dell'assurdo: costi alle stelle e per di più forme di gratuità per alcune categorie di utenti», incalzano.

Sull’argomento sono tornati, durante l’ultimo Consiglio comunale, i consiglieri di minoranza, Michela Vacca e Damiano Paolucci, che non solo accusano la Giunta di essere confusa, ma chiedono loro di rivedere le scelte portate avanti fino a oggi. «Regna sovrana la confusione e come al solito si attribuiscono le responsabilità di questo catastrofico epilogo agli uffici», attaccano Vacca e Paolucci, «le scelte sono politiche e sono siglate da una specifica delibera di Giunta benché si cerchi di nasconderlo».

I lavori sono terminati ormai da alcuni mesi, ma i cancelli del centro polivalente “Raffaele Piras” in via Le Serre restano ancora chiusi. I canoni d’affitto, 65mila euro all’anno da versare al Comune in tre tranche anticipate più la fideiussione, hanno fatto tremare le società sportive locali. «Sono cifre proibitive», avevano dichiarato dopo aver letto il bando e, mentre la squadra di calcio chiede ospitalità nei centri vicini, quelle di tennis e atletica hanno momentaneamente sospeso le attività. Al bando per la concessione degli spazi ha, infatti, partecipato solo il Tennis club di Su Planu, che sembra essere l’unico a poter sostenere una spesa definita eccessiva dalle società con sede in città.

Il dibattito

Il nodo

Ecco perché per i due consiglieri è necessario fare un passo indietro. «Vista la rilevanza socio-economica dello sport, dovreste pensare di attribuire anche contributi comunali per consentire la ripartenza di tutti gli sport. Siamo in attesa da 5 anni di un nuovo regolamento in modo da tale da potere dare tutti un contributo. Le scelte fatte nelle stanze del potere si sono rivelate fallimentari».

La risposta

L’assessora allo sport, Elisabetta Contini è categorica e respinge le accuse: «Stiamo lavorando a un bando pluriennale», spiega, «quella è una struttura che ha una valenza economica molto importante. Siamo stati costretti a fare certe scelte, anche a causa della pandemia che ha allungato tutti i tempi. L’unico modo che avevamo per renderla fruibile alle società è stato fare un bando provvisorio». Contini ricorda anche di aver invitato le società sportive locali a consorziarsi per partecipare insieme alla gestione della stessa struttura. «Sono le società stesse a non essersi messe d’accordo e a non aver trovato un punto d’incontro. Siamo assolutamente coscienti del fatto che i prezzi siano molto alti, ma va sottolineato anche che da sempre l’amministrazione dà contributi alle società oltre ad agevolazioni per chi ha atleti di Quartucciu».

