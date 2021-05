Campi sportivi a titolo gratuito 

Diffondere una visione dello sport ispirata all’etica e alla solidarietà e consentire ai ragazzi di recuperare il tempo perduto durante il lockdown e a causa delle tante restrizioni: è l’obiettivo del “Patto per lo sport” sottoscritto dal Comune e dalle associazioni sportive. «Stiamo affidando alle società sportive il futuro dei nostri ragazzi», ha detto il sindaco Umberto Oppus.

La collaborazione

Il patto nasce dalla volontà di coinvolgere tutti i protagonisti della vita sportiva, dirigenti e giovani atleti, nella costruzione di una comunità incentrata sui valori etici dello sport e nella promozione dell’integrazione sociale in un periodo in cui, anche a causa della pandemia, è sempre più difficile offrire ai ragazzi occasioni di svago e condivisione. Per raggiungere l’obiettivo il Comune si è impegnato a concedere gratuitamente gli impianti comunali, per consentire lo svolgimento delle varie discipline in sicurezza e in tutte le ore della giornata. Grazie all’illuminazione a risparmio energetico (quattro pali con fari alogeni) i ragazzi potranno giocare a calcio o calcetto anche di notte, coprifuoco permettendo. I responsabili delle società garantiranno la cura e la manutenzione degli impianti, che verranno utilizzati a rotazione in base alle diverse esigenze.

Le società

Sono sei le società coinvolte: associazione Airone (presidente Ilaria Mulliri), Sporting Mandas (Gianfranco Gessa), Ritmica Olympia Mandas (Elena Gessa), Mandas Bikers (Marco Deidda), Soms Bocciofila (Costantino Spano), associazione equestre Amigus a Cuaddu (Giancarlo Colombo). «L’ampliamento delle attività sportive all’aria aperta consente sopperire alle carenze dello svolgimento dell'educazione fisica a causa delle frequenti chiusure delle scuole», sottolinea Paolo Uccheddu, fondatore di Airone. Tra gli obiettivi del Patto anche la prevenzione delle tossicodipendenze e la lotta contro il doping, la collaborazione con le scuole per garantire a tutti la possibilità di una sana educazione sportiva.

«L’iniziativa punta a coinvolgere le associazioni nella cura degli spazi pubblici, per dare risposta alle loro esigenze e garantire la tutela e la valorizzazione delle relazioni sociali», dicono Umberto Deidda (vicesindaco e assessore allo Sport) e Ignazio Pisano (Lavori pubblici).

