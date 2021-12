Campi sott’acqua: semina impossibile 

In Trexenta è allarme semina a causa dei terreni trasformati in vere e proprie paludi. La situazione, già drammatica dopo l’autunno più piovoso degli ultimi anni, è precipitata a causa delle alluvioni della scorsa settimana che hanno riguardato l’intero territorio. Se in alta Trexenta (in particolare a Mandas, Gesico e Siurgus Donigala) i violenti acquazzoni hanno reso impraticabili diversi collegamenti e messo in ginocchio le aziende agricole e zootecniche; nella parte più bassa della zona, dove i terreni sono pianeggianti, il rischio è che salti l’intera stagione.

La conta dei danni

Niente semina nell’ex granaio di Roma. Il perimetro verde che comprende la superficie agricola di Senorbì, Suelli, Ortacesus, Guasila, Guamaggiore, Selegas, Pimentel e Samatzai sta affogando sotto un grosso fiume d’acqua. «In pianura la situazione è disastrosa, impossibile programmare la semina del grano e degli erbai», dice Vincenzo Usai, imprenditore agricolo di Senorbì. L’annata è compromessa, forse persa irrimediabilmente. «Dobbiamo sperare in una ventina di giorni di sole e nella totale assenza di precipitazioni – continua Usai –; condizioni che comunque potrebbero non bastare». Vista la condizione dei terreni, completamente allagati, è difficile aggrapparsi alla flebile speranza di una semina tardiva (a gennaio), che comunque comporterebbe una serie di pratiche agrarie posticipate (dalla concimazione al diserbo) con conseguente calo del raccolto.

L’appello

Gli agricoltori e gli allevatori di Senorbì hanno chiesto al sindaco Alessandro Pireddu di riunire la Giunta per dichiarare lo stato di calamità naturale. «Stiamo predisponendo gli atti, faremo tutto il possibile per sostenere il comparto agropastorale che sta vivendo un periodo così difficile», dice il primo cittadino. L’incertezza è alimentata anche dagli altissimi costi delle materie prime aumentati enormemente. Inoltre, chi ha acquistato i mezzi tecnici, sempre a prezzi molto elevati, adesso rischia di dover buttare sementi e concimi. Sarebbe la beffa oltre il danno, già gravoso di suo. Sono diverse, nella Trexenta sommersa dal maltempo, le amministrazioni comunali che si stanno affrettando a dichiarare lo stato di calamità naturale per l’agricoltura. «La situazione era già compromessa, ora i danni sono irrimediabili», sottolinea Nello Cappai, sindaco di Guamaggiore che ha effettuato in prima persona il sopralluogo nel territorio agricolo del paese: «È un disastro».