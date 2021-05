Campi senz’acqua, a rischio i raccolti 

L’agricoltura in Trexenta sta morendo di sete. I campi di Guasila, Guamaggiore, Selegas, Senorbì, Suelli e Ortacesus sono all’asciutto. Un’amara sorpresa avvenuta proprio nel periodo peggiore, quando cioè con l’aumento delle temperature è necessario innaffiare in continuazione le colture irrigue. La causa dell’ennesimo disservizio idrico? La realizzazione dei lavori per la ricostruzione del ponte canale che porta l’acqua dal Flumendosa alle aziende del Campidano.

La protesta

Questa volta la colpa è del canale. Ma gli agricoltori da anni puntano il dito contro una linea di irrigazione obsoleta, caratterizzata da continui guasti e problemi tecnici. Nei mesi decisivi per lo sviluppo delle colture irrigue, il sistema di approvvigionamento dell’acqua nei campi serviti dalla condotta 4 B (distretto Trexenta) gestita dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale fa spesso cilecca. I problemi quest’anno sono iniziati prima del previsto. <La pressione è insufficiente per garantire l’approvvigionamento idrico alle colture, rischiamo di perdere tutto il raccolto>, dicono Alessio Ghiani e Giancarlo Atzori, imprenditori agricoli di Guasila. A rischio sono migliaia di ettari di erba medica, mais, patate, soia, trifoglio e orti. Una superficie vasta circa 3000 ettari è servita da condotte irrigue realizzate 64 anni fa in cemento e amianto, materiali vetusti e soprattutto parecchio difficili da riparare. Nella zona ci sono numerose aziende all'avanguardia, che chiedono investimenti sulle infrastrutture.

L’intervento

I lavori per la sostituzione del ponte canale (il cantiere è al lavoro sul territorio di Guasila) si sarebbero dovuti concludere il 30 aprile, invece stanno andando per le lunghe. Gli agricoltori si sono appellati ai sindaci del territorio, per far sentire la loro voce. <Appena mi è stato segnalato il disservizio ho contattato l’Enas, l’ente che si occupa dell’erogazione dell’acqua per l’irrigazione, chiedendo di accelerare la conclusione dei lavori e assicurare l’acqua agli agricoltori>, dice Fausto Piga, consigliere regionale e sindaco di Barrali. Quest’anno il grande caldo è arrivato prima del previsto, così come i problemi.

Il lavori nel canale

«I lavori di ricostruzione del canale si sono dilungati proprio per l’importanza e la complessità dell’intervento che da punto di vista tecnico è piuttosto impegnativo>, spiega Alberto Piras, commissario straordinario dell’Ente acque della Sardegna (Enas). La nuova data prevista per la chiusura del cantiere è il 19 maggio. <Poi ci vorranno alcuni giorni per mettere a regime il sistema, intanto però ci stiamo confrontando con il Consorzio di Bonifica per mettere in campo alcune manovre che possano limitare i disagi>, conclude Piras.

