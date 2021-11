Campi incolti in regalo ai giovani 

L’Anci - che ha lanciato il progetto a livello regionale - da alcuni mesi si sta occupando della mappatura dei terreni abbandonati nell’agro quartese. Per la città - un tempo uno dei centri agricoli più importante della Sardegna - sarà l’occasione per recuperare e rivitalizzare una parte strategica ed estesa del territorio. «La nostra idea è distribuire a titolo gratuito i terreni incolti ai giovani che si affacciano nel mondo del lavoro e non hanno altre possibilità», spiega l’assessora Perra, «in un’ottica di ritorno alle origini, con la ripartenza da quelle attività che hanno caratterizzato il nostro territorio tanti anni fa».

«Sarà un modo per offrire un’opportunità ai tanti giovani che si affacciano nel mondo del lavoro, in un’ottica di ritorno alle origini e alla vocazione storica della città, e l’occasione per dare una seconda vita alle nostre campagne», commenta l’assessora alle Attività produttive e alla Valorizzazione del territorio Rossana Perra. In ballo c’è anche il progetto del Distretto rurale, con cui - insieme a Quartucciu, Maracalagonis e la Coldiretti - si lavora per la promozione delle produzioni locali.

L’obiettivo è quello di valorizzare terreni incolti e fabbricati rurali in disuso distribuiti nelle campagne della città - sia privati che comunali - destinandoli gratuitamente ai giovani quartesi per fini sociali e imprenditoriali. L’iniziativa - messa in campo da Comune e Anci con il progetto SIBaTer - sta iniziando a prendere forma.

L’assessora

La mappa

Il progetto

Un progetto con cui di fatto si conta di favorire la nascita di nuove attività e di rilanciare la vocazione agricola quartese, ad esempio quella vitivinicola. Si parte dal censimento dei terreni abbandonati, e delle relative unità immobiliari annesse, sia di proprietà comunale che privata, per poi iniziare il percorso di valorizzazione dei beni censiti, con l’elaborazione di un vero e proprio piano a cui seguirà la pubblicazione di avvisi pubblici per la presentazione di progetti da parte di giovani di età compresa fra i 18 e i 40 anni.

Il distretto rurale

Un’iniziativa che viaggia di pari passo con il progetto del Distretto rurale Sant’Isidoro, costituito con i Comuni di Quartucciu e Maracalagonis e la Coldiretti. «Quartu ha il maggior numero di aziende agricole della zona, una vocazione storica che va preservata e valorizzata», sottolinea Perra, «con il Distretto rurale contiamo di dare un impulso in più in questo percorso, magari coinvolgendo nuove realtà produttive del territorio, non solo agricole, con cui poter creare produzioni di nicchia». Un ruolo importante lo giocherà anche Coldiretti, che proprio nei giorni scorsi ha inaugurato la nuova sede in via Cagliari.

«È un fatto importante, che segnala il fermento del settore agricolo nel nostro territorio», commenta l’assessora. «Quartu in passato è stata un grande centro rurale, punto di riferimento per tutta l'area, e l’agricoltura continua ad essere una realtà importante che può creare economia e lavoro, e su cui intendiamo scommettere per il futuro con progetti ambiziosi e di ampio respiro».

