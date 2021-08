Campi in fiamme, arrestato 

Quando è stato avvistato, in una zona campestre di Serramanna, aveva appena appiccato un incendio a un boschetto di eucaliputus. A far cadere ogni dubbio sulla sua condotta, se non fossero bastati gli accendini che aveva in tasca, è stata la sua confessione. Francesco Porceddu, 57 enne di Serramanna, è stato arrestato con l’accusa di incendio boschivo.

L’operazione

A finalizzare l’operazione sono stati gli agenti forestali del Nucleo Investigativo dell’Ispettorato di Cagliari, in collaborazione con la Stazione Forestale di Sanluri. I ranger mercoledì pomeriggio sono intervenuti a Serramanna, in località Mitza Procedda, per le operazioni di spegnimento delle fiamme. L’uomo è stato colto in flagranza di reato dai barracelli della Compagnia di Serramanna e dai proprietari del fondo andato a fuoco. Nella località della campagna serramnnese, dove sono presenti diverse case abitate, sono stati momenti di paura. Il fuoco si è levato improvviso, con fiamme alte e una colonna di fumo nerissimo. Francesco Porceddu era nelle vicinanze, sulla sua moto ape: è stato notato dai proprietari del terreno andato a fuoco e dai barracelli guidati dal presidente Livio Putzolu, a questi ultimi Porceddu avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Goffa la giustificazione: l’uomo avrebbe spiegato di avere agito spinto dall’esigenza di dover ripulire dall’erba il suolo (non di sua proprietà) per poterlo arare. Gli agenti forestali, giunti sul posto, lo hanno arrestato con l’accusa di incendio boschivo. Ieri mattina il 57enne è comparso in tribunale per il giudizio con rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.

Il bilancio

L’operazione dell’altro ieri arriva al culmine di una stagione che ha visto la campagna di Serramanna interessata da un gran numero di incendi. Molti i danni alle colture, a rimboschimenti, impianti irrigui e strutture funzionali alle aziende agricole. Mercoledì l’ultimo episodio. L'incendio appiccato da Francesco Porceddu ha interessato una superficie di circa 2 ettari. La presenza sul territorio dei barracelli di Serramanna ha limitato il dilagare delle fiamme e consentito l’individuazione del piromane poi tratto in arresto dagli agenti forestali.

