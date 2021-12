Campi fradici e produzioni distrutte 

I maggiori problemi nelle carciofaie. «Sono allagate da un mese, con problemi di asfissia radicale e di diffusione di malattie fungine», evidenzia Coldiretti intervenuta nel Medio Campidano, Sulcis e Cagliaritano, a Quartu. Ma così anche nel terralbese e zona di Arborea. Nell’occhio del ciclone tutti i prodotti da campo, finocchi, patate, cavolfiore, Sulcis compreso. Inoltre con i campi allagati «è impossibile», dicono gli agricoltori, seminare le colture di stagione e arare e seminare per il grano. E poi gli agrumi, proprio sotto Natale. Il rischio è che accada quello dell’anno scorso, «quando si sono persi diversi quintali di prodotto marcito». Un clima pazzo che condiziona anche l’annata delle olive, con le piante prima in sofferenza per la siccità e dopo per le piogge. Paradossalmente i territori che hanno sofferto di più per le piogge sono quelli compromessi per la siccità: le piogge hanno causato ulteriore cascola, soprattutto in Ogliastra».

La variabilità del tempo incide moltissimo sullo stato di salute delle aziende. «Stiamo ricevendo diverse segnalazioni», spiega il presidente di Confagricoltura Paolo Mele, «numerose imprese agricole hanno avuto danni alle produzioni o alla viabilità, con conseguenti difficoltà a raggiungere le aziende. Il quadro che man mano si sta definendo, perché il fenomeno è ancora in corso, mette in evidenza una situazione molto difficile soprattutto nel comparto ortofrutticolo con forti allagamenti dei campi nelle pianure e nelle realtà a valle dei corsi d’acqua dove si sono registrate esondazioni».

Il conto dei danni sale sempre di più. L’ultima nevicata nell’Isola ha lasciato il segno nei boschi della Barbagia e del Gennargentu, distruggendo migliaia di piante. Avversità atmosferiche che colpiscono la Sardegna con maggiore frequenza (e potenza) del passato, alternando periodi di clima secco e arido a cicli di piogge intense. A rimetterci sono tutte le aziende agricole disseminate nelle campagne sarde, da cui arriva il grido d’allarme: «Questi cambiamenti climatici stanno mandando in tilt l’agricoltura», afferma il direttore di Coldiretti Luca Saba. «Fenomeni estremi che si stanno verificando con più continuità e anche nella stessa stagione, come quest’anno, che siamo passati dalla siccità alle troppe e abbondanti precipitazioni».

Sullo stesso fronte

I settori colpiti

Interventi

Coldiretti, ricorda Saba, sta studiando metodi che permettano di mappare e avere un quadro realistico dei danni e intervenire con ristori in tempi celeri. Dall’altra si cercano soluzioni che mitighino le conseguenze dei cambiamenti climatici. «Sicuramente devono essere al centro dell’agenda politica perché non è più un fenomeno lontano ma presente e reale». Ma «oltre all’aspetto produttivo», aggiunge Confagricoltura, «c’è il dissesto idrogeologico. Chiediamo agli organi regionali competenti di intervenire – è l’appello di Mele - nella messa in sicurezza dei territori, fortemente danneggiati dagli ultimi eventi atmosferici, incendi compresi, e nella conta dei danni nelle aziende, che rischiano di perdere le produzioni proprio ora che con il Natale si potevano aprire buone occasioni di vendita».

