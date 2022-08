Campi estivi, la spiaggia si sposta in città 

A pochi passi le due piscine, dove potersi tuffare fra un gioco e l’altro. Sempre con la supervisione di educatori e animatori, in alcuni casi giocatori della squadra di basket selargina che hanno scelto di dare una mano nella gestione del centro. E per i più grandi, sino ai 14 anni, la spiaggia riprodotta con sabbia di cava viene utilizzata per il sand basket, la pallacanestro in spiaggia. «Ma anche per la caccia al tesoro, è uno degli spazi più utilizzati la mattina», dice la responsabile, «qui si sentono in vacanza». Spazio anche all’inclusione: «Ci sono diversi bambini speciali con disabilità, ciascuno accompagnato da un educatore, che giocano e vivono la loro giornata di vacanza insieme agli altri». E di recente è nata la collaborazione con la casa che accoglie le donne vittime di violenza - e loro figli - inaugurata due anni fa in città.

La mappa dei centri estivi in città parte da viale Vienna. A disposizione il campo da basket all’aperto, quello di calcio, la palestra dove organizzare feste a tema e momenti di svago, giochi gonfiabili insieme a una serie di spazi all’ombra per merenda, pranzo e laboratori di disegno. E il cortile esterno che da alcune settimane è stato trasformato in una sorta di spiaggia nel cuore del centro abitato, a poca distanza dal Municipio. «Uno spazio pensato proprio per i più piccoli», spiega Barbara Salis, responsabile della società sportiva Basket San Salvatore e del campo estivo di viale Vienna. «Qui i bambini giocano con secchielli, palloni, bocce e birilli, proprio come se fossero al mare».

Sport, balli, musica, giochi all’aperto, e c’è persino chi ha riprodotto uno scorcio di mare - con spiaggia di sabbia di cava e mega piscine - in pieno centro. A Selargius è boom di iscrizioni nei campi estivi dedicati ai bambini, la conferma della voglia di un ritorno alla normalità dopo il freno imposto dal Covid.

La mappa dei centri estivi in città parte da viale Vienna. A disposizione il campo da basket all’aperto, quello di calcio, la palestra dove organizzare feste a tema e momenti di svago, giochi gonfiabili insieme a una serie di spazi all’ombra per merenda, pranzo e laboratori di disegno. E il cortile esterno che da alcune settimane è stato trasformato in una sorta di spiaggia nel cuore del centro abitato, a poca distanza dal Municipio. «Uno spazio pensato proprio per i più piccoli», spiega Barbara Salis, responsabile della società sportiva Basket San Salvatore e del campo estivo di viale Vienna. «Qui i bambini giocano con secchielli, palloni, bocce e birilli, proprio come se fossero al mare».

Sotto controllo

A pochi passi le due piscine, dove potersi tuffare fra un gioco e l’altro. Sempre con la supervisione di educatori e animatori, in alcuni casi giocatori della squadra di basket selargina che hanno scelto di dare una mano nella gestione del centro. E per i più grandi, sino ai 14 anni, la spiaggia riprodotta con sabbia di cava viene utilizzata per il sand basket, la pallacanestro in spiaggia. «Ma anche per la caccia al tesoro, è uno degli spazi più utilizzati la mattina», dice la responsabile, «qui si sentono in vacanza». Spazio anche all’inclusione: «Ci sono diversi bambini speciali con disabilità, ciascuno accompagnato da un educatore, che giocano e vivono la loro giornata di vacanza insieme agli altri». E di recente è nata la collaborazione con la casa che accoglie le donne vittime di violenza - e loro figli - inaugurata due anni fa in città.

Le statistiche

I numeri quest’anno sono al di sopra della media: circa 130 iscrizioni in totale, tutti bambini e ragazzi fra i 3 e i 14 anni. Giochi e animazione - spiaggia compresa - continueranno sino alla vigilia del rientro a scuola. «Dopo due anni c’è tanta voglia di tornare a quella normalità vissuta prima della pandemia, i bambini hanno bisogno di socializzare e stare insieme», dice ancora Barbara Salis. E in attesa delle ferie di mamma e papà si godono le vacanze al centro estivo. «Non sempre si tratta di genitori lavoratori», aggiunge, «molti bambini chiedono di venire al centro perché qui si crea un’atmosfera familiare, si diventa amici e si cresce insieme».

La mappa

Un boom registrato un po’ in tutti i centri estivi organizzati in città, dove arrivano anche bambini dai Comuni vicini. Dalla zona di Paluna, sino alla borgata Santa Lucia con il campo organizzato nell’oratorio di via don Bosco concluso a fine luglio dopo quattro settimane di animazione mattina e pomeriggio. «Un mese trascorso fra attività teatrali incentrate proprio sulla ripresa dopo il Covid, laboratori di musica, corsi di ballo sardo e arte», racconta Luca Cardia, educatore e coordinatore del centro estivo organizzato nell’oratorio dei salesiani. E due volte alla settimana gita al mare, oppure visite nei parchi e siti archeologici dell’Isola. Un centinaio di iscrizioni anche nel centro sociale gestito dall’associazione Lachete all’ex Casa Soro, altrettante nel vicino campo di San Lussorio, con la cooperativa Bollicine, e nei campi della Futura calcio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata