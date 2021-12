«Campi allagati: siamo rovinati» 

Un’attività, quella agricola, piegata da una natura sempre più imprevedibile, come evidenzia Franco Loddo, agricoltore di Serrenti: «Non ce l’aspettavamo. Coltivo asparagi dal 1990 e non è mai capitato che prima della raccolta piovesse così tanto». Di fronte a una situazione imprevista è difficile quantificare i danni: «Gli asparagi necessitano di poca acqua, anche d’estate ricevono il minimo indispensabile. Quindi il danno c’è, ma ne scopriremo l’entità a febbraio o marzo, quando arriverà il momento della raccolta». Anche per Loddo, che oltre agli asparagi coltiva grano, la semina è compromessa: «A Serrenti almeno il 30 per cento dei campi non verrà seminato, questo è certo già oggi. Poi non sappiamo che tempo farà d’ora in avanti e dobbiamo ancora superare l’inverno senza aver preparato i campi. A ottobre era tutto asciutto, quando la pioggia finalmente è arrivata è stata devastante».

Per vedere i danni non è necessario addentrarsi nei campi. Basta percorrere, ad esempio, la Strada provinciale 56 che collega i due paesi: un panorama sconfortante che gli occhi dell’agricoltore samassese Luca Mancosu, fissi sul suo carciofeto diventato una palude, esprimono chiaramente. «In genere - spiega - iniziamo la raccolta a ottobre, ma le ondate tardive di caldo hanno compromesso la crescita, perché per la pianta era ancora estate. Quando poi le temperature si sono abbassate, le piante hanno subito lo stress delle piogge incessanti. Ormai sono irrecuperabili». Un problema che riguarda anche le leguminose e i cereali: «Il 50 per cento dei terreni destinati al grano non verrà seminato. E il grano è una fonte di reddito importante».

Carciofeti che sembrano risaie, ruscellamenti continui nei terreni saturi d’acqua, semine compromesse, coltura degli asparagi e delle ortive a rischio: sono alcune dei danni causati a Samassi e Serrenti da quaranta giorni di pioggia ininterrotta. Situazione che, a Samassi, si è aggravata per l’esondazione del fiume Mannu nelle campagne.

La situazione

Lo sconforto

I conti

Alla perdita si aggiungono problemi già noti: «Ogni volta che in Borsa aumenta il valore dei mezzi tecnici noi paghiamo di conseguenza ma questo non accade ai nostri prodotti. Oggi il prezzo del grano è di 60 euro al quintale, a noi è stato pagato 28». Così, affrontare un’annata disastrosa come questa è ancora più difficile.

