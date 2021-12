Campi allagati, niente carciofi 

Prima il caldo, poi un mese ininterrotto di piogge che ha mandato sott’acqua i carciofeti. Il risultato è un calo della produzione «del 60 per cento», dice Massimiliano Pontis, carcioficoltore di Serramanna. In altre parole: nei campi di Serramanna, Samassi e Serrenti (il maggiore polo produttivo di carciofo dell’Isola, oltre 5 mila ettari coltivati), non ci sono carciofi. E tutto nel periodo più importante della stagione: alla vigilia delle festività natalizie. «Su certi campi di spinoso non andremo in produzione», sentenzia Giambattista Lai, coltivatore di Serramanna. «I danni sono ingenti. I campi stanno soffrendo per la troppa pioggia: le conseguenze sono l’atrofia del capolino, l’asfissia radicale e le malattie fungine. L’annata è degenerata e riprenderla in mano ora sarà molto difficile», assicura anche Nicola Lai che con i suoi 25 anni è uno dei più giovani contadini di Serramanna. «Le piogge stanno pregiudicando anche la semina del grano», continua Lai, delegato dal sindaco di Serramanna Gabriele Littera ai problemi dell’Agricoltura. «Nei campi c’è poco prodotto, circa il 60 per cento in meno. Il prezzo è anche buono ma il mondo agricolo sconta il caro carburanti e concimi. I costi di trasporto sono saliti alle stelle: spedire una pedana di carciofi in Continente costa 5 euro in più», aggiunge Massimiliano Pontis. Matteo Frau (Cia) la vede grigia e pensa già ad interventi delle istituzioni per il ristoro dei danni. «Come Cia abbiamo inviato una nota a tutti i Comuni affinché proclamino lo stato di calamità».

Stato di calamità

È quel che hanno fatto i Comuni di Samassi e Serrenti. «I danni sono ingenti – afferma Giacomo Onnis, assessore all’Agricoltura del Comune di Samassi –. Le incessanti piogge stanno causando la morte delle piante, una perdita enorme». Maura Boi, assessora all’Agricoltura del Comune di Serrenti, manifesta la stessa preoccupazione: «Ho ricevuto numerose segnalazioni da parte degli agricoltori e degli allevatori del paese, per cui mi sono subito attivata per avviare la procedura. Foraggere, oliveti e carciofaie sono tra le colture più colpite, ma la pioggia in eccesso rende impossibile anche la lavorazione dei terreni per la semina». Entrambi i Comuni chiedono lo stato di calamità, Il Municipio di Samassi ha messo a disposizione un modulo per la segnalazione dei danni.