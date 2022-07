Campi abbandonati, sbloccati i fondi 

Uno dei cancelli, che porta agli spalti, è aperto, e all’ingresso ci sono rifiuti abbandonati. Ad alcuni è stato dato fuoco e rimangono ancora lì, carbonizzati. Sugli spalti continua a crescere erbaccia e il manto del campo da calcio è sbiadito. Versa in queste condizioni l’impianto sportivo di via Argonne. Sarebbe dovuto essere il fiore all’occhiello di Is Mirrionis, invece è terra di nessuno.

I soldi per la riqualificazione ci sono: 400.000 euro, ora disponibili dopo il sì al bilancio. Il progetto di restyling risale alla Giunta Zedda, che fece anche una manifestazione di interesse, ricorda l’attuale assessora ai Lavori pubblici Gabriella Deidda: «Venne assegnato a una società di quartiere, riconoscendogli una valenza sociale. Purtroppo, però, quando abbiamo verificato lo stato di consistenza abbiamo rilevato delle importanti criticità. Pertanto ho portato in Giunta un finanziamento (approvato) per la riqualificazione dell’impianto. I tempi si sono allungati a causa della pandemia e ora stiamo ricalcolando i costi con il nuovo prezzario regionale». Deidda rassicura gli sportivi: «I lavori partiranno a breve». «Siamo pronti a gestirlo e renderlo un punto di riferimento per i bambini e i giovani del quartiere, con varie attività sportive», dice Michele Lai, presidente dell’Asd Tuvumannu 2009, associazione che vinse il bando poco prima che tutto si bloccasse. «Saremo lieti di collaborare con i gestori», assicura l’assessore allo Sport Andrea Floris.

