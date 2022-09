Campeggi e camper, estate ricca 

Complice il bel tempo che da maggio non va in ferie, nei campeggi ogliastrini si sorride. È stata una buona stagione, per molti ottima. Un tipo di turismo green all'aria aperta a stretto contatto con la natura, in questo caso il mare. Si scegli tra tenda, camper, roulotte, bungalow, glamping. Si brinda nei campeggi, ma i problemi sono sempre gli stessi: trasporti, personale e ora ci si mettono anche i rincari.

Il bilancio

Al camping Coccorroci, nella marina di Gairo, Marcello Sirigu da tre anni gestisce i 7 ettari fronte mare: «La stagione è andata bene, più o meno come lo scorso anno. Siamo aperti sino al 31 ottobre. I nostri clienti sono austriaci, tedeschi, francesi e svizzeri. I problemi sono cronici legati ai trasporti: chi viene in Sardegna spende troppo e i collegamenti non ci sono, anche raggiungere la nostra struttura è difficile». Sorride anche Matteo Perdisci che dirige l'area sosta attrezzata Baia Cea nell'omonima spiaggia e il campeggio Tesonis nella marina di Sarrala. «È andata benissimo, abbiamo prenotazioni sino a fine settembre e qualcosa anche a ottobre. Molte difficoltà legate al personale. Ho dovuto far arrivare il piazzaiolo da Napoli e anche diversi ragazzi dello staff vengono da fuori. Problemi anche con i rincari: ho pagato 7500 euro di bolletta solo a luglio tra le due strutture, temo agosto». Soddisfatto anche Stefano Pinna del camping Orrì situato a pochi passi della prima spiaggia del lido: «Abbiamo avuto in inizio molto buono a giugno, ma è andata bene anche luglio e agosto. Settembre boom, siamo pieni».

Trasporti e personale

Sulla baia di Porto Frailis si affaccia il camping Telis. «Siamo partiti benissimo a maggio, poi c'è stato un po' di calo» dice Barbara Musella che gestisce con la famiglia la struttura. «Rispetto allo scorso anno è andata meglio, ma non siamo ai numeri pre-covid del 2018, abbiamo perso un 20%». Problemi? «Le persone si lamentano per i prezzi esorbitanti dei trasporti. Spendono più per il biglietto che di soggiorno. Abbiamo avuto problemi a trovare personale per il bar e e il ristorante, soprattutto per i bagnini». Filippo Cannas, del campeggio Iscrixedda a Lotzorai: «Non ho ancora fatto statistiche ma si sta lavorando bene, il clima ci sta venendo incontro. Sicuramente abbiamo avuto un aumento di stranieri considerevole in tutta la stagione. Tedeschi e austriaci, e un boom di sloveni, in generale dell'est Europa. Bene anche settembre». Nessun problema invece con il personale. «Riconfermiamo ogni anno gli stessi dipendenti».