Campane a festa per i nuovi nati 

Magari a replicare il baby-boom del 2021 quando all’anagrafe mamme e papà hanno registrato quindici nuovi residenti. Un vero e proprio record per il paese se paragonato all’andamento demografico degli ultimi cinque anni. Infatti nel 2017 le culle riempite sono state sei, cinque fiocchi rosa e celesti nel 2018 e nel 2019, solo due i bimbi nati nell’anno che probabilmente passerà alla storia come quello della pandemia, il 2020.

Il suono delle campane scandisce la vita quotidiana. Le ore del giorno sono segnate dai rintocchi. Ritmo lento e mesto per il lutto, veloce e allegro per la un lieto evento. E da qualche tempo quando nasce un bimbo don Luca Fadda fa suonare le campane a festa. Dall’inizio del 2022 è successo già due volte. «Ho iniziato quest’anno, è importante celebrare anche questi eventi», ha detto il parroco. L’iniziativa in paese è piaciuta e i neo genitori hanno subito avvisato dei nuovi arrivi. «La nascita è una cosa bellissima, la vita è un dono e come tale vogliamo celebrarlo». Un messaggio di felicità che cela la speranza condivisa che nel paese nascano ancora tanti bambini.

Baby boom

Querce

Perdasdefogu perde trecento abitanti ogni dieci anni. Oggi la popolazione residente si attesta alle 1780 unità. Un paese che cerca di non arrendersi allo spopolamento anche grazie a chi decide di viverci e creare una famiglia. Oltre la bella notizia di tante nuove nascite, nello scorso anno si è registrato nel centro ogliastrino anche un altro primato.

Si è raggiunto infatti il numero di otto centenari: Antonio Brundu 103 anni, Luigino Depau (101), Bonino Lai (102), Maria Brundu (101), Giovannina Mameli (100), Concetta Melis (100), Vittorio Spanu (100) e infine Federica Melis (100). Nonnini e bambini e un secolo a dividere le loro vite. I primi a raccontare la storia e il loro vissuto in un paese che anni addietro non temeva di scomparire i secondi a tracciare la via del futuro. Forse con l’arduo compito di non abbandonare Perdasdefogu alla sua sorte. Se altri bimbi verranno in questo 2022 della rinascita lo testimonieranno le campane a festa.

