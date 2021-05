Campagne devastate dalle cornacchie  

L’arrivo della bella stagione nelle campagne di Sestu coincide anche con l’arrivo delle cornacchie che, a centinaia, devastano gli orti e mangiano i germogli di molte colture. Quest’anno, però, gli stormi hanno colpito prima ancora che molti agricoltori piantassero i vivai, distruggendo i teli per la pacciamatura. Vietato ucciderle, sospesa la cattura, per gli agricoltura l’unica soluzione è presentare in Comune la richiesta di riconoscimento dei danni.

La sorpresa

A farne le spese, quest’anno sono stati i teli per la pacciamatura: un’operazione comune in agricoltura che si effettua ricoprendo il terreno con uno strato, così da impedire la crescita di erbe infestanti, mantenendo costante l'umidità del suolo. I teli servono a proteggere il terreno dall’erosione, così poi da far germogliare meglio le piantine di zucchine, angurie, meloni, pomodori, melanzane e zucche. «Quando sono arrivato in azienda», spiega Piero Taris, agricoltore, «ho trovato i teli tutti bucati. Nei giorni scorsi c’erano state delle piogge e si erano formate delle pozzanghere, ma poi sono arrivate le cornacche che hanno beccato e hanno rovinato tutto».

Alcuni agricoltori che si sono visti i campi rovinati hanno pensato bene di farsi giustizia da soli, prendendo le cornacchie a fucilate, ma rischiando anche di perdere il porto d’armi perché è vietato ucciderle.

I risarcimenti

«Io ho chiesto l'autorizzazione alla cattura», prosegue Taris, «tramite una trappola che ci è stata assegnata dalla Provincia. Ma negli uffici mi hanno spiegatoo che al momento è sospesa, in attesa che l’assessorato regionale definisca i termini per le catture. Mi hanno riferito che al momento posso solo chiedere i danni attraverso l’apposito modulo».

I precedenti

La paura tra gli agricoltori è che si ripeta quanto accaduto per due anni, sia nel settembre del 2015 che nell’aprile 2016, quando le cornacchie grige causarono a varie aziende migliaia di euro di danni, distruggendo ettari di colture orticole. All’epoca ci fu anche un’interrogazione del consigliere Francesco Serra, agricoltore, che chiese al Consiglio comunale e alla Regione di aiutare gli ortolani di Sestu nella lotta contro gli stormi. Tra le zone dove maggiore è segnalata la presenza della specie, neanche a dirlo, è la località Carroghedda (che in sardo non a caso vuole dire piccola cornacchia), ormai alle prese da anni col fenomeno. Molti agricoltori si sono organizzati dotandosi di strumenti per impaurire e far scappare i volatili: dagli spaventapasseri agli ultrasuoni, ma anche apparecchi che sparano a salve con diversa frequenza. All’inizio la situazione sembra migliorare, ma poi le cornacchie mangiano la foglia e capiscono che possono continuare a cibarsi dei germogli.

Le zone

«Il problema c'è sempre», spiegano gli ortolani della zona, «ma alla fine dell’estate diventa un incubo perché i vermi escono dal terreno. In particolare le larve della notua e gli elateridi. Sono il cibo preferito dalle cornacchie che devastano i terreni togliendoci il piccolo margine di guadagno che l’orto ci garantisce». Danni per migliaia di euro si registrano non solo a Carroghedda, ma anche a Su Pardu, Sant’Esu e a Ollastu Mannu. Le ultime volte che gli ortolani di Sestu avevano presentato in Comune la richiesta di risarcimento dei danni causati dalle cornacchie si erano rapidamente superati i 100mila euro.

