Campagna elettorale a rilento 

Mancano solo cinque settimane al voto e nessuna coalizione ha ancora ufficializzato il proprio candidato a sindaco. Circolano pochi nomi e questa campagna elettorale davvero insolita si caratterizza anche per la mancanza di sedi e uffici elettorali. In città soltanto Cinque Stelle e Articolo Uno dispongono di locali, rispettivamente in via Matteotti e in via Barbagia, dove incontrano i cittadini e organizzano le riunioni con i simpatizzanti. Naturalmente non mancano le indiscrezioni. Ecco il punto sulle liste e i gruppi attualmente in campo.

Uniti per Rinascere

La lista civica “Uniti per Rinascere”, nata qualche mese fa da una costola del Partito Democratico, ancora non ha sciolto le riserve sulla sua collocazione. L’ex sindaco Giuseppe Casti alla guida della lista, con una squadra di ex amministratori tra cui gli ex assessori Fabio Desogus e Franco Manca, in queste ore sarebbero impegnati nella composizione della rosa dei nomi. Al momento terrebbero ancora un sottilissimo filo di dialogo con la coalizione che punta su Pietro Morittu, anche se le trattative parrebbero alquanto a rilento.

Partito Democratico

Il Pd dopo aver rotto definitivamente con gli storici alleati di Articolo Uno, continua a dialogare con la restante parte del tavolo delle trattative, ossia con l’area di riferimento centrista cittadina. Attorno al nome di Pietro Morittu, che nonostante l’investitura democratica non ha ancora iniziato la campagna elettorale, si schiererebbero almeno tre liste civiche, “Ora X Carbonia”, “Carbonia Avanti” e “Sviluppo & ambiente, cittadini per Carbonia”, più una lista del candidato a sindaco. Pietro Morittu starebbe temporeggiando sul programma e sull'apertura della campagna elettorale, proprio per non minare la trattativa con la civica “Uniti per Rinascere”.

Articolo Uno e M5S

Ancora nulla di fatto tra Articolo Uno e Movimento 5 Stelle, che avrebbero più volte riunito in assemblea le loro rispettive basi per decidere se correre insieme. Articolo Uno punterebbe saldamente sul nome di Luca Pizzuto, attuale segretario regionale di Articolo Uno, che avrebbe già iniziato la sua campagna elettorale, sperando forse sul passo indietro di Gianluca Lai. Entrambi i partiti avrebbero quasi completato la rosa di 24 nomi ciascuno a sostegno delle proprie liste. Voci insistenti racconterebbero di malumori tra gli attuali consiglieri 5 Stelle. Nel caso di alleanza, alcuni potrebbero ritirarsi dalla competizione o aderire al altri progetti.

Centrodestra

Ore decisive anche per la scelta del nome della coalizione che unisce Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Riformatori e qualche lista civiche. Unitamente al nome già circolato di Daniela Garau, altri nomi sarebbero però giunti sul tavolo.

