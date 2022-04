«Cammino per aiutare chi soffre» 

Ha percorso 95 chilometri in 33 ore attraversando i luoghi tanti cari al David Herbert Lawrence, lo scrittore inglese che un secolo fa girò l’Isola e la raccontò nel libro “Sea and Sardinia”. Daniele Facchino, militare di 45 anni originario di Ballao ma residente a Muravera è tornato su linea ferroviaria Mandas-Sorgono (quella del Trenino Verde) per affrontare un trekking estremo a fini benefici, un modo insolito di aiutare il prossimo, che in questo caso è un orfanotrofio in Uganda. «Collaboro da tempo con due volontari di Muravera che partecipano al progetto internazionale Hopeworth Children», racconta il soldato (lavora nella base di San Lorenzo a Villaputzu), fondatore con Luca Murtas di un’associazione specializzata in corsi di sopravvivenza ed escursioni ad altissimo tasso di difficoltà.

Quest’ultima avventura fa parte di un progetto più ampio. «Conto di attraversare tutte le strade ferrate dell’Isola». Il militare ha iniziato a gennaio sul tratto Mandas-Arbatax. «È stata un’esperienza bellissima – sottolinea – ho incontrato tante persone. In molti hanno poi contribuito a finanziare l’associazione “Hct Il sogno di Masika” per aiutare gli orfani ospiti di una struttura a Kasise in Uganda. Il progetto è seguito da Marco Farci e Emanuele Tocchetti. Loro sono andati in Africa. Fanno un grande lavoro e per questa ragione sostengo volentieri questa iniziativa».

I contributi

Daniele Facchino non chiede soldi. «Non prendo un centesimo – spiega – quando incontro le persone per strada racconto il motivo del trekking e invito tutti a contribuire con un versamento. L’associazione ha avviato una raccolta di fondi sulla piattaforma online gofund.me/a7aacd15. Le offerte non mancano, si va dai dieci ai cento euro a donazione». L’escursionista di Ballao utilizza i social per far conoscere il suo progetto: «Mi piace Instagram. Pubblico video e fotografie. È uno strumento ideale per raggiungere migliaia di persone».

Il viaggio