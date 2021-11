Camionisti sardi fermi a Bonifacio 

Hanno bloccato il porto di Bonifacio. Lo hanno fatto per poche ore, finché la Gendarmeria francese, che li aveva identificati, non li ha “incoraggiati” a desistere. Un gruppo di autotrasportatori sardi, a terra da giovedì notte sulle banchine della cittadina corsa per la soppressione delle corse della nave “Giraglia” della Moby, ha provato a far sentire la propria voce. «È stata un’azione dimostrativa, non era intenzione bloccare il porto a lungo, solo non fare attraccare la “Bastia” – dice un camionista di Oristano – vogliamo attirare l’attenzione sui questi problemi che si ripetono all’infinito e a cui sembra che nessuno voglia trovare soluzione».

La reazione

È giovedi sera quando i camionisti vengono a sapere che dal giorno dopo la Giraglia sarà mandata in cantiere per lavori; fino almeno a metà dicembre, così viene detto, la tratta verrà effettuata sulla Bastia, una piccola nave dove i tir alti più di quattro metri non entrano. «Come sempre non siamo stati avvisati, l’unica cosa che sapevamo è che dalla mattina dopo sarebbero iniziati i problemi e le discussioni con la biglietteria ma anche tra i conducenti, tra chi voleva imbarcare e chi protestare - raccontano da Bonifacio i camionisti sardi – inevitabile che alla fine il traghetto ci ha lasciato a terra». Una situazione incandescente sfociata con l’occupazione delle banchine corse in l’attesa della piccola Bastia in arrivo da Piombino.

I disagi

«Chi non è del mestiere non può sapere che per far salire sulla nave evitando di rimanere incastrati tra ponte e parte superiore del garage si sgonfiano le gomme ai tir e si smontano gli spoiler. Poi si spera che la marea non sia alta altrimenti la rampa in banchina diventa ripida e fa perdere quei pochi centimetri recuperati». Appena nove miglia marine attraversate tra geometrie e fasi lunari. «Qui è sempre una sorpresa - racconta un camionista - a noi bloccano le corse con la scusa che c’è mare ma sono le navi che sono vecchie e rotte. Cosa dovrebbero fare nei mari sempre in tempesta della Norvegia?”. Il risultato delle mancate partenze da Bonifacio sono corse e carichi persi. La situazione, denunciano, va avanti cosi da anni nonostante le rimostranze di autisti e proprietari delle ditte. Due anni fa, e sempre per motivi legati a guasti e sostituzioni dei traghetti, furono cinque le notti passate in banchina. La Moby ha poi dichiarato che il danno, un guasto al pistone del portellone, non consentiva la navigazione in sicurezza.