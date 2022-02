Camion travolge un tredicenne 

Immediati sono scattati i soccorsi, il ragazzino è sempre rimasto cosciente anche se molto scosso e spaventato. Dopo le prime cure sul posto, al Pronto soccorso sono stati effettuati ulteriori controlli e dovranno essere eseguiti altri accertamenti per un trauma alla caviglia ma le condizioni generali non sono preoccupanti. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale che adesso dovrà ricostruire le varie fasi dello scontro e accertare eventuali responsabilità. L'autista che guidava il mezzo, visibilmente sotto choc, è stato tra i primi a precipitarsi a soccorrere il tredicenne. Poco dopo ai vigili urbani ha detto di non aver visto la bici e di aver solo sentito l’urto con la due ruote.

L’incidente è accaduto ieri pomeriggio intorno alle 16 all’incrocio tra via Cagliari e via Satta. Il ragazzino, figlio di una consigliera comunale, stava andando all’allenamento di calcio ed era fermo al semaforo. Quando è scattato il verde, è partito diretto verso via Diaz ma improvvisamente è stato urtato dal camion che (secondo una prima ricostruzione) stava svoltando a destra in via Cagliari. L’impatto è stato violento, la ruota anteriore della bici è finita sotto quella pesante dell’autocarro mentre il tredicenne è riuscito a lasciare il manubrio finendo a terra.

Solo la prontezza di riflessi di un tredicenne ha evitato la tragedia. Il ragazzino, in sella alla sua bici, è stato urtato da un autocarro ma è riuscito a saltare giù dalla mountain bike un secondo prima che la ruota del pesante mezzo lo travolgesse. Il minorenne è finto a terra ferito, è stato subito soccorso e accompagnato al San Martino per ulteriori accertamenti ma fortunatamente le sue condizioni non sembrano preoccupare i medici.

L’impatto

I soccorsi

Immediati sono scattati i soccorsi, il ragazzino è sempre rimasto cosciente anche se molto scosso e spaventato. Dopo le prime cure sul posto, al Pronto soccorso sono stati effettuati ulteriori controlli e dovranno essere eseguiti altri accertamenti per un trauma alla caviglia ma le condizioni generali non sono preoccupanti. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale che adesso dovrà ricostruire le varie fasi dello scontro e accertare eventuali responsabilità. L'autista che guidava il mezzo, visibilmente sotto choc, è stato tra i primi a precipitarsi a soccorrere il tredicenne. Poco dopo ai vigili urbani ha detto di non aver visto la bici e di aver solo sentito l’urto con la due ruote.

Il traffico

Ieri pomeriggio c’era un traffico intenso e più disordinato del solito tra via Cagliari e le strade circostanti che portano verso via Tirso e il centro. Nel tratto compreso tra le vie Satta, Ciusa, Farina e via Cagliari erano in corso dei lavori di bitumazione, c’era un continuo viavai di mezzi pesanti e alcune strade interessate dal cantiere non erano chiuse al traffico e si sono verificati disagi nella circolazione. Via Cagliari e l’incrocio con via Diaz, all’altezza del cinema Ariston, si confermano uno dei punti più critici e insidiosi del traffico cittadino.

