Camion, revisioni in trasferta  

Per revisionare un mezzo con massa superiore a 3,5 tonnellate un autotrasportatore ogliastrino deve macinare chilometri. Sebbene sul territorio siano operative alcune officine autorizzate, che garantiscono sporadicamente il servizio adeguato in forza a una convenzione con un funzionario in trasferta dalla Motorizzazione civile di Nuoro, dal territorio si leva un appello per poter cancellare una volta per sempre il gap che genera alle aziende costi più elevati e maggiori rischi per raggiungere le sedi di Nuoro e Oristano, già travolte di prenotazioni per revisionare gli autocarri immatricolati nelle rispettive province. Tanto che è attesa come un salvagente la riforma della disciplina delle revisioni contenuta nel Codice della strada che consentirà di esaminare i mezzi pesanti nelle officine esterne, come già avviene per le autovetture.

Il caso

Con un decreto dello scorso novembre il ministero delle Infrastrutture ha sdoganato le revisioni dei mezzi pesanti nelle officine esterne in alternativa agli uffici delle Motorizzazioni. Pratica che finora ha riguardato i soli veicoli a motore con capienza massima di 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate. Con le nuove disposizioni anche la revisione dei mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate potrà essere affidata alle officine autorizzate dalla Provincia competente. Al netto delle (sporadiche) circostanze in cui questo avviene, i camionisti ogliastrini non hanno scelta. «Sarebbe un lusso avere qui il servizio permanente. Con un’officina privata - dice Stefano Tugulu, 57 anni, proprietario di un’azienda di trasporti - concordi il giorno e l’ora, mentre con la Motorizzazione hai più vincoli». Andrea Congiu (47), contitolare di Agripiù di Bari Sardo, farebbe volentieri a meno di viaggiare una volta all’anno a Nuoro o Oristano: «Non se ne può più, è tempo che il servizio venga assicurato con costanza in Ogliastra».

L’associazione

«È la conferma - sostiene Gianluca Deriu (55), direttore di Ascom-Confcommercio Nuoro-Ogliastra - dell’avanzata di una desertificazione sociale e dei servizi impressionante sull’intero territorio dell’Ogliastra. Questo è un processo iniziato parecchi anni fa e prosegue inesorabile. La criticità della Motorizzazione è l’ennesima riprova».