Camion bruciato: taglia da 25mila euro per avere notizie 

Una ricompensa da 25 mila euro per chi riferirà alla ditta chi avrebbe incendiato il camion in sosta nei parcheggi del centro commerciale Eurospin di Assemini. La taglia sui presunti responsabili parte dalla ditta “Trasporti Lilliu”, proprietaria del mezzo distrutto venerdì notte da un incendio. Sull’episodio carabinieri e vigili del fuoco hanno aperto le indagini e ancora non escludono che si sia trattato di rogo accidentale (ipotesi meno probabile). Ma dall’azienda guidata da Massimo Lilliu già non hanno dubbi: «Si è trattato di un attentato contro di noi. Qualcuno che ha voluto “punirci” per non aver aderito allo sciopero degli autotrasportatori».

La taglia

Sul web circolano le foto dell’offerta della ditta: «A chiunque fornisca informazioni utili a rintracciare le persone responsabili di questo gesto verrà corrisposta una ricompensa di 25 mila euro: «Garantiamo il totale anonimato». Per le segnalazioni la ditta Lilliu ha allegato anche un numero di telefono. «Anche se il più grave, quello di Assemini non è stato il primo atto intimidatorio contro di noi nelle giornate di sciopero», premettono dalla ditta. «A Olbia, per esempio, sono stati vandalizzati i nostri auto rimorchi. E abbiamo dovuto forzare anche i blocchi creando malumori sia a Olbia che a Cagliari subendo poi altri danni, come il taglio dei tubi dell’aria». E se chi telefonasse fornisse informazioni false per ottenere la ricompensa economica? «Abbiamo a disposizione dettagliati particolari, che devono per forza combaciare con le segnalazioni. Molte le abbiamo già ricevute e crediamo di essere a buon punto con le nostre indagini».

Le indagini

I resti del camion incendiato nel frattempo sono ancora nei parcheggi del centro commerciale di via Gobetti. Fin da subito anche i dipendenti dell’Eurospin avevano parlato di atto intimidatorio: «Quando è scoppiato l’incendio alcuni nostri colleghi erano nel piazzale. Anche per noi non è da escludere che si sia trattato di un atto intimidatorio, visto che l’autista di quel camion era uno dei pochi impegnato questi giorni nell’attività di autotrasporto». L’incendio era stato spento da due squadre dei vigili del fuoco, sabato mattina tornati sul posto per gli accertamenti del caso. Le indagini ora vanno avanti. Dopo l’incendio la Lilliu aveva ricevuto decine di messaggi di solidarietà degli autotrasportatori in sciopero, persone perbene. E anche dalla Coldiretti: «Ribadiamo piena solidarietà e sostegno a questa battaglia che però occorre distinguere dagli estremisti e le strumentalizzazioni degli infiltrati che niente c’entrano con la protesta». Già nei giorni precedenti la “Lilliu”, con sede nella zona industriale di Macchiareddu, era finita al centro delle cronache per un video circolato sul web: un uomo con volto coperto spara quattro colpi di pistola davanti alla sede dell’azienda. Un episodio quest’ultimo che però, secondo la polizia, nulla avrebbe a che vedere con lo sciopero trasporti.