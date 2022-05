«Cambio vita, coltivo l’orto» 

Cominciano a crescere i primi frutti nell’orto di Nicoletta Dessì. La ventiquattrenne guspinese ha seminato pomodori, zucchine, melanzane, peperoni, cavoli, lattughe, cipollotti, bietole e zucche, assieme alla tanta voglia di ricominciare daccapo con un nuovo stile di vita, sfruttando i ritmi lenti della campagna, la passione per la cucina, e col desiderio di essere utile nel sociale a 360 gradi. Un mix che sta dando vita al progetto “Ajò a mangiare” al quale è dedicata anche una pagina Instagram.

Il cambiamento

Gli ultimi cinque anni spesi a lavorare come addetta vendite, cameriera, pasticcera, postina non erano quello che voleva. «I ritmi forsennati – dice la giovane guspinese – mi avevano costretto a mettere da parte le mie tante passioni». Nicoletta ha voluto riprendere in mano la propria vita con un progetto dalle molteplici sfaccettature, sperando che possano trasformarsi nel suo nuovo lavoro. Tanti eventi nella sua sfera personale hanno contribuito alla svolta: «È venuta a mancare mia nonna Decima che per me era un riferimento fondamentale, lei mi ha trasmesso l’amore per la cucina. Ricordo ancora mio zio Roberto scomparso tanto tempo fa. Nonostante la disabilità mi ha dimostrato che gli sguardi e i sorrisi valgono più di mille parole e vorrei riuscire a unire tutte queste mie passioni offrendo qualcosa di utile al prossimo, per onorare la sua memoria».

L’idea

Nicoletta ha recentemente frequentato un corso di cucina all’accademia Sa Scolla di Baradili, dove ha appreso le tecniche di lavorazione della pasta fresca. «Ho trovato conforto nella cucina in un momento difficile della mia vita, mi ha aiutata ad affrontare la scomparsa di mia nonna. – spiega ancora –. Per me la cucina è libertà di espressione, soprattutto fuori dalle mura di un ristorante. Punto a trasmettere questo nei laboratori che vorrei tenere a bambini e a persone più sfortunate di noi». Il progetto rispecchia la sua esigenza di fare qualcosa di buono per le persone. È partita dall’orto, che segue con i familiar. Nella nuova vita di Nicoletta c’è già tanto sociale: ha preso la decisione di aiutare la zia Giuliana Zanda, presidente dell’associazione di volontariato Gruppi Auto Mutuo Aiuto. L’associazione, nata nel 2006, è composta da persone seguite dal centro di salute mentale, familiari e volontari ed è stata sempre attiva, ma dopo il lockdown le attività sono state sospese. «Vorrei dar loro una mano per ricominciare, a modo mio», aggiunge.