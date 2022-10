Cambia la squadra dei sardi eletti 

Ma cosa ha stabilito l’ufficio centrale della Cassazione, sconfessando i risultati definitivi del Viminale? Tra i 245 eletti complessivamente con il sistema proporzionale, 19 entreranno in sostituzione di colleghi già proclamati vincitori nei collegi uninominali. Altri 18 in sostituzione degli eletti in più collegi proporzionali. E infine c’erano 6 casi, i più particolari e spinosi da risolvere.

Adesso i lavori dell’ufficio centrale della Cassazione sono conclusi, e sulla sua elezione non dovrebbero esserci più incognite. A farle spazio sarà Alessandra Todde: candidata sia in Sardegna che nel collegio Lombardia 2, prenderà quest’ultimo seggio, liberando così un posto nella lista sarda del M5S. E alla fine lo scenario è quello ipotizzato a poche ore dalla conclusione degli scrutini: per effetto delle “pluricandidature” – cioè l’inserimento dello stesso nome in più di un collegio – i Cinquestelle riescono a eleggere cinque parlamentari sardi. Tre nei seggi assegnati all’Isola (oltre a Cherchi alla Camera ci sarà per il secondo mandato anche Emiliano Fenu, al Senato l’ex sindaca di Assemini Sabrina Licheri) e due in altre regioni (Todde in Lombardia e Ettore Licheri in Toscana). Così la squadra dei 16 parlamentari eletti in Sardegna sarà rinforzata da altri due sardi.

A pochi giorni dalla prima riunione delle Camere – giovedì mattina tutti saranno ai nastri di partenza per la diciannovesima legislatura – Susanna Cherchi sale sul torpedone dei parlamentari sardi, destinazione Roma, su cui in realtà era già salita per qualche ora subito dopo il voto.

La lista

I nodi

Per via delle pluricandidature, in alcune regioni i nomi nei listini proporzionali non sono stati sufficienti a “coprire” il numero dei seggi assegnati. È successo ad esempio in Veneto a Fratelli d’Italia, quindi il posto in Parlamento è stato assegnato nella circoscrizione in cui FdI aveva la «maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata», ossia nella circoscrizione Lazio 2. Lo stesso problema si era presentato nel collegio Campania 1 per il M5S: così il seggio è scattato nel collegio Lombardia 2, dove è stata eletta, appunto, Alessandra Todde. Che ha potuto lasciare il posto a Susanna Cherchi.

Sessantasei anni, laureata in Geologia, insegnante (in pensione) di Matematica e Scienze alle scuole medie, iscritta al movimento dal 2012 e per anni attivista del meetup di Olbia, entrerà a Montecitorio dopo al termine di un’altalena di emozioni contrastanti.

Il precedente

Data per eletta il giorno dopo le elezioni era stata poi depennata dalla lista dei parlamentari sardi al termine dei riconteggi del Viminale. Tutto nascerebbe dalla mancata redistribuzione dei voti di Più Europa. La norma prevede che, se una lista in coalizione resta sotto il 3% (quindi non ottiene seggi) ma supera l’1%, i suoi voti devono essere redistribuiti tra gli alleati. Il partito di Emma Bonino è l’unico in quella condizione: il Viminale avrebbe però in un primo momento trascurato il passaggio della redistribuzione. Sta di fatto che per giorni ci sono stati diversi deputati e senatori incerti dell’elezione. Tra questi c’era Susanna Cherchi, che forse non ci sperava più visto che il “suo” seggio sembrava assegnato definitivamente ad Alessandra Todde. Ma la Cassazione, che – si sa – ha l’ultima parola, l’ha rimessa in pista.

