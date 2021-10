«Cambi di casacca? Penso solo al bene della nostra città» 

«L’obiettivo era creare un gruppo di persone che avesse come fine solo la rinascita della città. In un percorso lungo 12 mesi si può rinunciare a qualcosa se il fine ultimo è a portata di mano».

Un anno fa la sua proposta di una coalizione trasversale per le Comunali di Carbonia, capace di riunire forze contrapposte come il Psd’Az e il Pd, aveva causato un terremoto politico. Una settimana fa quella coalizione trasversale, seppur parzialmente diversa da come Fabio Usai, consigliere regionale del Psd’Az l’aveva immaginata, ha vinto le elezioni guidata da Pietro Morittu.

La sua idea di una forza unica senza simboli è stata abbandonata?

Il presidente Solinas un anno fa tentò di dissuaderla?

«Ho ricevuto altre telefonate ma non di Solinas».

E adesso che con Morittu avete vinto le elezioni l’ha chiamata?

«Ha fatto gli auguri ai vincitori: è il presidente di tutti i sardi e crede nella democrazia».

Ora un’alleanza Pd-Psd’Az a livello regionale?

«Non che io sappia. Come ha già detto nei giorni scorsi il nostro sindaco Pietro Morittu, le Comunali e le Regionali si muovono su due piani differenti e quando si ragiona per il bene di una città in ginocchio prevalgono logiche diverse».

Il centrodestra in città non ha spazio, perché?

«Per lo stesso motivo per cui non si afferma il centrosinistra da solo. La politica che mette al primo posto soltanto le ideologie non esiste più: oggi contano i progetti e le persone a cui affidarne la realizzazione. Lo dimostra la vittoria con una percentuale altissima della nostra coalizione: ha vinto quella parte della città libera, rappresentata da persone che non vogliono più essere chiuse in steccati anacronistici».

I suoi detrattori la accusano di cambiare troppo spesso maglietta.

«I quasi mille voti che ho ottenuto alle scorse Comunali e gli oltre tremila alle Regionali dimostrano che le persone che hanno capito il mio punto di vista sono molto più avanti dei detrattori».

Pizzuto ha detto che il Pd avrebbe vinto anche senza Carbonia Avanti alleandosi con loro.

«Fare i conti a posteriori, con i “se” e i “ma”, lascia il tempo che trova».

Cosa ha sbagliato il M5S?

«Nel 2016 ha corso i 100 metri e ha vinto. Ma una campagna elettorale non è una gara: è una preparazione atletica. Se ti fermi alla vittoria consegnata dalle urne e poi non porti risultati crei così tanta delusione che nessuno ti perdonerà».

Carbonia Avanti ha la maggioranza relativa, da quanto si allena?

«Siamo un gruppo di lavoro dove tutti, candidati e non, da mesi danno un contributo prezioso. Ognuno con il suo ruolo, tutti con un unico obiettivo, il bene di Carbonia. Non posso che ringraziare tutti».

Tensioni per gli assessorati?

«Il sindaco è il garante degli accordi: il risultato del voto, unito alle competenze necessarie per ciascuna delega, indicherà la strada. Ora le tensioni sono per altro».

Per cosa?

«Quattromila pratiche ferme all’Ufficio tecnico, la sanità distrutta, i finanziamenti europei da intercettare, Area da richiamare ai suoi doveri, un Puc ingessato da rivedere. Bisogna lavorare sentendo il fiato dei cittadini sul collo. Cinque anni passano in un soffio».

