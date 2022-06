Caldo torrido nell’asilo nido 

Il servizio di asilo nido termina il 31 luglio ma qualcuno ha temporaneamente deciso di non utilizzarlo: «Sto tenendo mio figlio a casa – spiega Rossana Podda – mi rifiuto di portarlo all’asilo nido con questo caldo, all’interno dell’edificio si sfiorano i 40 gradi». Purtroppo molte famiglie non hanno alternative e si vedono costrette a portare i loro bambini al nido: «In inverno mancava il riscaldamento, ora manca il condizionatore – racconta Annalisa Pilo – l’altro giorno mia figlia è rientrata a casa completamente sudata e con la pelle irritata».

Da oltre 10 giorni l’impianto è nuovamente fuori uso e per cercare di abbassare le temperature della struttura si utilizzano condizionatori portatili, soluzione tampone che non sembra comunque riuscire pienamente nell’intento: «Da circa 10 giorni ci è stato comunicato un guasto all’impianto di condizionamento del nido – si legge nella lettera firmata da 24 genitori – i nostri bambini e gli operatori, complice il gran caldo, trascorrono le loro giornate in condizioni veramente inammissibili. In via del tutto ufficiosa abbiamo appreso che l’impianto è vecchio e difficilmente potrà essere riparato in breve tempo».

Asilo nido comunale senza aria condizionata da 10 giorni, in classe temperature fino a 40 gradi. I genitori dei bambini sono esasperato e scrivono: «In assenza di risposte, pronti ad iscrivere i nostri bambini altrove». Un guasto all’impianto di condizionamento dell’asilo nido comunale di Carbonia sito in via Manzoni sta creando disagi ai piccoli e al personale.

Impianto in tilt

Il Comune

Del caso si è interessata anche la presidente della commissione consiliare Servizi sociali: «Non si possono lasciare operatori e bambini in quelle condizioni – ha detto Rita Vincis – chiederemo in consiglio un rapido intervento. Se sarà necessario chiederò l’utilizzo dei soldi presenti nel fondo di riserva, affinché si ripristinino al più presto condizioni climatiche e sanitarie adatte alla permanenza in loco di bambini in tenerissima età e rispettose delle condizioni di lavoro e di salute delle operatrici del nido».

Gli interventi

Il Comune è corso ai ripari e nell’impossibilità di ripristinare in tempi celeri il vecchio impianto di condizionamento ha comunque trovato una soluzione provvisoria: «Abbiamo preso in carico il problema appena si è presentato – dichiara il sindaco Pietro Morittu - L’attuale impianto presenta vetustà importanti. A seguito dei sopralluoghi abbiamo vagliato tutte le possibilità di acquisto e di sostituzione dei macchinari ma il procedimento amministrativo è molto lungo e al momento i macchinari sono irreperibili. Piuttosto che chiudere l’asilo nido abbiamo preferito mettere le famiglie nelle condizioni di poter continuare ad usufruire del servizio anche se in condizioni non pienamente ottimali. Per ora abbiamo noleggiato alcuni macchinari per rinfrescare l’aria risolvendo almeno in parte il problema».

