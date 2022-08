Caldo e pioggia: raccolto addio 

I pomodori più esposti sono stati bruciati dal sole, ma non è andata meglio a quelli all’ombra, a contatto col terreno e finiti sott’acqua per i nubifragi di 10 giorni, guastati irrimediabilmente. Con temperature per tre mesi vicine ai 40 gradi quest’estate rimarrà negli annali come una delle più calde e per aver registrato effetti disastrosi su altre colture come il melone «che – dice Evelino Picci, giovane coltivatore di Serramanna – prima si è defogliato per il grande caldo, e poi è letteralmente scoppiato per la troppa acqua».

I dati

A Serramana e Samassi, tra le piazze più importanti dell’agricoltura irrigua di qualità del sud Sardegna, si contano i danni causati dal cambiamento climatico. Con temperature altissime e improvvise e devastanti bombe d’acqua. «Dopo quasi tre mesi di caldo torrido abbiamo assistito, tra il 10 e 12 agosto, a fenomeni opposti: grandinate e piogge che hanno danneggiato le colture in una percentuale che si aggira sul 50-60 per cento», conferma Picci, che nella sua azienda tra Serramanna e Villasor coltiva pomodori, meloni, angurie e altre ortive da mercato. Il quadro descritto da Giovanni Pintus, un altro giovane coltivatore serramannese, non è diverso: «Dal mese di maggio, quando sono stati sfiorati i 40 gradi, con il caldo eccezionale prima e la pioggia poi, tutte le colture a pieno campo sono state danneggiate: pomodori, meloni, angurie nella parte più esposta al sole sono andati persi al 40-50 per cento».

Le temperature

L’ondata di caldo che dura ormai da mesi ha avuto anche l’effetto di accelerare la maturazione del prodotto. «Ma questo non è sempre solo un bene: nel giro di pochi giorni i pomodori ancora verdi, per esempio, diventavano stracotti ed è difficile raccoglierli tempestivamente e venderli nei mercati», rileva Pintus. Il suo collega Nicola Lai, coltivatore (l’azienda di famiglia è dedicata anche al pomodoro da industria) e consigliere comunale delegato dal sindaco di Serramanna Gabriele Littera ai temi dell’Agricoltura, prova a guardare al lato positivo di un’annata strana. «Rispetto alla coltura del pomodoro, il nostro duro lavoro ha fatto sì che il prodotto fosse di ottima qualità nonostante le ondate di caldo anomalo. A farne le spese è però la quantità, abbiamo una resa bassa rispetto agli anni precedenti, che di fronte all’aumento dei prezzi generale sulla produzione, 700-800 euro per ettaro, ci permetteranno di arrivare al pareggio di bilancio ma non di raggiungere gli obbiettivi prefissati». Anche il carciofo risente del caldo eccezionale. «Irrigando a queste temperature le piantine appena spuntate marciscono», conferma Giovanni Pintus, «Il caldo eccessivo sta causando problemi allo sviluppo dei nuovi impianti di carciofo – conferma anche Matteo Frau, coltivatore di Samassi e presidente provinciale della Cia –. Con la temperatura costantemente alta, sia di notte che di giorno, riscontriamo problemi alle ortive in pieno campo, e anche agli alberi da frutta».