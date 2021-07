Caldo e incendi, inferno in Canada 

VAncouver. Il Canada occidentale è in ginocchio. L'ondata di caldo record non concede tregue e le persone morte in seguito alle alte temperature sono almeno 500. Ma ora ad aggravare la situazione ci sono oltre 136 grandi incendi boschivi, di cui 9 preoccupanti, scatenati da una tempesta di fuoco di decine di migliaia di “fulmini secchi”. Uno dei roghi ha divorato in 15 minuti un villaggio della British Columbia, la provincia canadese più colpita: Lytton, 150 km a nordest di Vancouver, che aveva registrato il primato di 49,6 gradi. I suoi 250 abitanti sono stati costretti ad evacuare. Si temono due vittime, ma i medici legali non possono accedere ad un'area considerata ancora a rischio. In altre zone occidentali del paese si cominciano a chiudere importanti via di comunicazione per motivi di sicurezza. Il governo ha promesso mezzi e risorse, in particolare aerei ed elicotteri, ma le fiamme continuano ad avere la meglio.

Soccorsi

«Interverremo nella zona - ha garantito il premier Justin Trudeau - per portare il nostro aiuto e aiutare nella ricostruzione». In accordo con i ministri canadesi dell'Incident Response Group, è stato istituito un centro operativo a Edmonton, nel Canada occidentale, per fornire supporto in tutta la regione. «Le forze armate saranno schierate per fornire assistenza logistica in caso di necessità», ha annunciato dal canto suo il ministro della Difesa Harjit Sajjan.

Tragedia

Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio e probabilmente è destinato a crescere, avvisano le autorità. La capo medico legale della British Columbia, Lisa Lapointe, ha riferito che nella British Columbia si contano 719 morti improvvise e inaspettate nell'ultima settimana: una cifra senza precedenti. Le vittime legate al caldo sarebbero quindi quasi 500. Si tratta in gran parte di anziani, che vivono soli in case private con una ventilazione minima, o di persone con condizioni mediche pregresse. Molte abitazioni non hanno l'aria condizionata, dato che le temperature sono normalmente molto più basse durante i mesi estivi di almeno 25 gradi. Ecco perché gli hotel, dotati di impianti di condizionamento, sono tutti sold out e la gente affolla i centri di emergenza. Il ministro della sicurezza pubblica Bill Blair ha ammesso che meteo e roghi stanno avendo un impatto «devastante» e «senza precedenti» sulla British Columbia. «Questi incendi mostrano che siamo nei primi stadi di quella che promette di essere una estate lunga e difficile», ha ammonito.

RIPRODUZIONE RISERVATA

50

gradi

La temperatura record

registrata

nel paesino

di Lytton