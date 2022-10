Caldo e alta umidità, in città è nebbia fitta:  oggi previsti 30 gradi 

Via Vesalio, Monte Urpinu, Santa Gilla e in genera le tutte le zone umide. Strano risveglio ieri per i cagliaritani, in un clima ovattato dalla nebbia che avvolgeva edifici e strade. Caldo e umidità sono gli strascichi di un’estate che non vuole abbandonare la Sardegna, in particolare quella meridionale. Così, come sta accadendo sempre più spesso, la foschia è comparsa tra le 7 e le 9 causando non pochi disagi al traffico del mattino già sufficientemente congestionato, soprattutto nelle arterie in uscita dalla città, e al traffico aereo all’aeroporto di Elmas dove, proprio in quella fascia oraria, sono stati registrati cinque voli dirottati.

La situazione

Cosa sta succedendo in questo autunno anomalo che fa registrare temperature record, anche 10° rispetto alla media, e tassi di umidità alti? La causa è da ricercare in un anticiclone di matrice subtropicale, lo stesso che ci ha regalato il bel tempo dei giorni scorsi e che si rafforzerà, tanto che oggi nel capoluogo il termometro potrebbe superare i 31°.

Il problema della nebbia è legato strettamente a questi du fattori (temperatura e umidità). «la foschia che ha avvolto la città è stata provocata da deboli correnti da sud in transito su terreni più freddi. «La temperatura salendo in quota dovrebbe diminuire, invece aumenta e causa uno sbarramento che impedisce la dissipazione della nebbia», precisa il maresciallo Marco Formicola, dell’Ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimo. Ieri mattina è mancata la ventilazione, quindi per la conclusione del fenomeno è stato necessario il riscaldamento del terreno con i raggi solari. Ieri mattina però, l’irraggiamento è stato ritardato da nuvole stratificate che hanno impedito che il calore arrivasse al suolo.

Voli dirottati