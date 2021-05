Calano i contagi, ma crescono i rischi 

Un blitz delle forze dell’ordine, sabato sera, attorno alle 20, ha messo fine a un assembramento nel centro di Macomer. Una cinquantina di giovani si erano riuniti davanti al locale e sono rimasti lì anche dopo la chiusura per bere e proseguire la serata tra chiacchiere e risate. Non bastasse la violazione delle regole previste per la zona arancione, in tanti erano pure senza mascherina. Qualcuno ha segnalato la scena alle forze dell’ordine e le pattuglie sono intervenute in pochi minuti sul posto. Quando sono apparse le auto della polizia davanti al locale c’è stato il prevedibile fuggi fuggi, anche se qualcuno è stato ugualmente fermato e multato. In quel momento la serranda del bar era abbassata, ma all’esterno gli agenti hanno trovato tantissime bottiglie vuote. E per questo si stanno facendo accertamenti per capire se il bar abbia venduto bevande dopo le 18.

La polemica

La vicenda non è passata inosservata e anzi ha innescato una scia di polemiche. Anche perché tutto si è verificato mentre all’hub del palasport erano in corso le vaccinazioni per gli anziani e le persone fragili di tutto il Marghine. Quanto è avvenuto sabato, anche perché pare non sia un episodio isolato, ha scatenato l’ira del sindaco. «C’è gente che non vuole capire che Macomer sta facendo i conti con una vera strage: non solo perché sono morte tante persone, ma c’è stata anche una devastazione dal punto di vista sociale ed economico. Cosa ci vuole a essere responsabili e a rispettare le regole? Noi diciamo tolleranza zero e bene hanno fatto le forze dell’ordine intervenire e sanzionare».

Città in emergenza

La notizia delle multe per gli assembramenti arriva nei giorni in cui la cittadina intravede l’uscita dal tunnel, con la riapertura (giusto ieri) di tutte le scuole, che erano chiuse da oltre un mese. L’emergenza, comunque, non è passata. Cala gradualmente il numero delle persone positive, però aumenta il numero dei morti. L’ultimo decesso è avvenuto ieri, mentre altre due persone, entrambe sotto i 70 anni, sono morte tra il 30 aprile e il 5 maggio, facendo salire a 13 le vittime. Otto di questi decessi sono avvenuti nella seconda ondata di contagi, tra la fine di marzo e l’inizio di maggio. Il sindaco Antonio Succu mette in evidenza che le ultime vittime non sono ultraottantenni, segno che il virus sta colpendo anche i più giovani. Attualmente a Macomer le persone positive, tutte sottoposte a quarantena nel proprio domicilio sono 50. Altre sei persone sono ricoverate in ospedale. Cala la percentuale dei positivi, che si attesta allo 0,6% contro il 2,8% di venti giorni fa. «Non bisogna abbassare la guardia – dice il sindaco – Sono state aperte le scuole e vogliamo vedere aperte anche tutte le attività economiche. Non bisogna eccedere. Occorre tanta responsabilità, perché i contagi possono ripartire».

