Calangianus sempre al top 

Oschirese 0

Calangianus 2

Oschirese (4-4-2) : Piga, Langiu, A. Asara, Sanna, Al.Asara; Tanda, Mascia, Cavallaro (15’ st Senes), Loddo (3’ st A.Budroni); Budroni, Degortes. In panchina Masia, Pigini, Vargiu, Langiu, Pinna, Zola. Allenatore Fogu.

Calangianus (4-3-3) : Gobbi, Ricciu, Ligios Giammalva, Tusacciu (23’ pt Patta), Torresi, Centeno, Lollia (18’ st Milia); Cissè, Magri (16’ st Melis), Sambiagio (18’ st Chessa). In panchina Inzaina, Del Soldato, P. Inzaina, Mancini, Cugini. Allenatore Rusani.

Arbitro : Ruggero di Oristano.

Reti : al 3’ pt Giammalva, al 32’ pt Magri.

Note : Espulso Piga, ammoniti Giammalva, D. Budroni, Magri, Lollia, Tanda, A. Asara, A. Budroni. Recupero 1’ pt - 4’ st. Spettatori 500.

Oschiri. Al Francesco Langiu il Calangianus batte all’inglese per 2-0 un’Oschirese rimaneggiata e quasi mai pericolosa. Vittoria indiscutibile per i galluresi, che hanno giocato un gran primo tempo e controllato il gioco nella ripresa. Locali volenterosi, lasciano il campo a testa alta al cospetto di un avversario obbiettivamente più forte, sempre in cima alla classifica insieme a Tempio e Usinese.

Cronaca

Il Calangianus parte forte e nei primi due minuti va vicinissimo al gol con Magri e Langiu. Al 3’ il logico vantaggio dei galluresi con un gran colpo di testa di Giammalva, che corregge in rete un calcio piazzato di Torresi. La reazione dell’Oschirese è sterile. Al 32’ il Calangianus raddoppia: Cissè si libera di due avversari e serve su un piatto d’argento un pallone per Magri, che di destro fulmina Piga.

La ripresa

Nel secondo tempo al 4’ l’Oschirese resta in 10 uomini per l’espulsione del portiere Piga che tocca la palla di mano volontariamente fuori area. Al suo posto entra il 53enne Angelo Budroni, che comunque si disimpegna bene, sventando (11’) una bella occasione a Magri e bloccando una punizione (18’) di Torrisi, il migliore del Calangianus insieme all’altro centrocampista Lollia.

Il resto della gara è pura accademia. I giallorossi controllano agevolmente il gioco e non affondano i colpi. L’Oschirese ci mette tanto orgoglio ma non basta. In avanti per i granata solo qualche timido tentativo di Davide Budroni. Nulla più. Finisce 2-0 per il Calangianus, che in questo momento si conferma la squadra più in forma del campionato.

Le reazioni

«In queste condizioni non potevamo fare di più», commenta a fine gara il tecnico dell’Oschirese Michele Fogu. Dall’altra parte soddisfatto Luca Rusani: «Quella di oggi è stata una delle nostre migliori partite».

