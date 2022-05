Calangianus, festa grande  

Ancora 90’ di gioco con la Tharros che ha in pugno l’Eccellenza. La squadra oristanese ha mantenuto due punti di vantaggio su Tortolì e tre sulla Macomerese. Nell’ultima giornata i biancorossi faranno visita al già retrocesso Sadali. Sulla carta non dovrebbero fallire l'obiettivo. Il Tortolì sarà impegnato sul campo della Paulese mentre la Macomerese ad Arborea. Nelle retrovie tutto è scritto. Oltre al Sadali sono già retrocesse Samugheo e Seulo.

È terminato 90' prima degli altri due gironi. La Monteponi ha fatto ritorno nel massimo campionato regionale dopo 16 stagioni con tre giornate di anticipo. In seconda posizione il Villasimius di Antonio Prastaro che ha chiuso a 12 punti di distanza dalla capolista. Terzo posto blindato dalla Sigma grazie al pareggio di domenica col Selargius che ha permesso di lasciare alle spalle l’Atletico Cagliari. Positiva la stagione del Selargius di Franco Giordano che, con una rosa composta da tanti giovani, ha chiuso in quinta posizione in compagnia del Villamassargia guidato da un altro tecnico di esperienza, Titti Podda. In coda, il Gonnosfanadiga con la vittoria di Mandas contro l’Andromeda si è assicurato la quartultima posizione. Nel playout, gli uomini del tecnico Nicola Saba, subentrato a Lello Floris nelle ultime due giornate, affronteranno la Fermassenti, scivolata in terzultima posizione in virtù della sconfitta con la Monteponi. La battuta d'arresto col Villasimius, ha condanno al ritorno in Prima categoria il Quartu 2000. A fare compagnia i biancoverdi l’Atletico Narcao, retrocesso da tempo.

Tornano alla ribalta le società blasonate in Sardegna. Dopo la Monteponi, anche il Calangianus ritrova l’Eccellenza. Quasi fatta anche la Tharros. Cadono invece in Prima categoria Quartu 2000 e Porto Cervo. Si aggiungono ad Atletico Narcao, Samugheo, Seulo, Sadali e Valledoria.

Tornano alla ribalta le società blasonate in Sardegna. Dopo la Monteponi, anche il Calangianus ritrova l’Eccellenza. Quasi fatta anche la Tharros. Cadono invece in Prima categoria Quartu 2000 e Porto Cervo. Si aggiungono ad Atletico Narcao, Samugheo, Seulo, Sadali e Valledoria.

Girone A

È terminato 90' prima degli altri due gironi. La Monteponi ha fatto ritorno nel massimo campionato regionale dopo 16 stagioni con tre giornate di anticipo. In seconda posizione il Villasimius di Antonio Prastaro che ha chiuso a 12 punti di distanza dalla capolista. Terzo posto blindato dalla Sigma grazie al pareggio di domenica col Selargius che ha permesso di lasciare alle spalle l’Atletico Cagliari. Positiva la stagione del Selargius di Franco Giordano che, con una rosa composta da tanti giovani, ha chiuso in quinta posizione in compagnia del Villamassargia guidato da un altro tecnico di esperienza, Titti Podda. In coda, il Gonnosfanadiga con la vittoria di Mandas contro l’Andromeda si è assicurato la quartultima posizione. Nel playout, gli uomini del tecnico Nicola Saba, subentrato a Lello Floris nelle ultime due giornate, affronteranno la Fermassenti, scivolata in terzultima posizione in virtù della sconfitta con la Monteponi. La battuta d'arresto col Villasimius, ha condanno al ritorno in Prima categoria il Quartu 2000. A fare compagnia i biancoverdi l’Atletico Narcao, retrocesso da tempo.

Girone B

Ancora 90’ di gioco con la Tharros che ha in pugno l’Eccellenza. La squadra oristanese ha mantenuto due punti di vantaggio su Tortolì e tre sulla Macomerese. Nell’ultima giornata i biancorossi faranno visita al già retrocesso Sadali. Sulla carta non dovrebbero fallire l'obiettivo. Il Tortolì sarà impegnato sul campo della Paulese mentre la Macomerese ad Arborea. Nelle retrovie tutto è scritto. Oltre al Sadali sono già retrocesse Samugheo e Seulo.

Non sarà disputato quindi il playout.

Girone C

È stata grande festa domenica a Calangianus. Purgatorio terminato dopo quattro stagioni per la società fondata nel 1905 e che mantiene ancora la matricola Figc numero 8470. Il netto successo sul campo del Porto Torres e il contemporaneo pareggio casalingo del Tempio contro il Posada hanno consegnato alla squadra di Luca Rusani le chiavi dell’Eccellenza con una giornata di anticipo. Cissè e compagni hanno cinque punti di vantaggio sui Galletti. Nella zona calda, retrocesso matematicamente il Porto Cervo, sconfitto in casa dal Thiesi. Farà compagnia al Valledoria. Compromessa la posizione del San Teodoro che rischia seriamente la retrocessione diretta. I viola sono dodicesimi a sei punti dall’undicesima, l'Oschirese. Oggi sarebbero retrocessi. Il regolamento, infatti, prevede che la gara di playout tra undicesima e dodicesima, per determinare la squadra che si salverà, non verrà disputata se la differenza punti tra queste posizioni sarà maggiore o uguale a 5 punti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata