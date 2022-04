Calangianus, è quasi fatta  

Calangianus 3

Siniscola 1

Calangianus (4-3-3) : Gobbi, Patta, Ricciu, Torresi, Giammalva, Ligios (38’ st Cugini), Azara (24’ st Serra), Centeno, Bertolino (45’ st Milia), Del Soldato (42’ st Magri), Melis (18’ st Cissè). In panchina A.Inzaina, P. Inzaina, Passalenti, Mancini. Allenatore Rusani.

Siniscola Montalbo (4-4-2) : Trini, D. Bomboi, Satta, Truzzu, Piras, Corrias, Carella (8’ st Mele), Fernandez, Ibba, Meloni, Fresi (40’ st Furedda). In panchina Soro, Giua, Merone, Saporito, F. Bomboi, Melino. Allenatore Melino.

Arbitro : Deriu di Oristano.

Reti : 24’ pt Bertolino, 30’ Del Soldato, 3’ st Melis, 16’ Fernandez (r).

Note : ammoniti Fernandez, Ricciu, Satta.

Calangianus. Nella sfida tra massicci, il Limbara del Calangianus supera il Montalbo del Siniscola. Questa rotonda vittoria consente alla formazione di Rusani di mantenere il primato in classica. È bastato un tempo a Bertolino e compagni per indirizzare la gara verso il successo.

La partita

Al 24’ Bertolino sblocca di testa su ottimo cross di Patta. Alla mezz’ora Del Soldato, magnificamente smarcato da Bertolino, a raddoppiare. Subito in avvio di ripresa, al 3’ Melis porta a tre le segnature, nell’occasione servito dall’onnipresente capitan Torresi. Sul 3-0 i padroni di casa allentava un po le maglie e, al 16’, Fernandez trasforma il rigore concesso per fallo di mano in aria di un difensore. Non accade praticamente più nulla ed al triplice fischio si scatenava la gioia dei supporter di casa che vedono la promozione nel campionato di Eccellenza sempre più vicina.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata