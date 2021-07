Calamosca rinasce, ecco la nuova strada attesa da tre anni 

La passeggiata sul mare tra la spiaggia di Calamosca e Cala Fighera si è rifatta il look. Al posto dell’asfalto pieno di buche, incubo degli automobilisti, c’è una pavimentazione in materiale eco-compatibile. Il tratto stradale prospiciente l’area a rischio frane è stato messo in sicurezza con staccionate in legno di castagno, mentre il guardrail metallico lato mare è stato sostituito da una barriera in acciaio e legno. Rifatti anche i sottoservizi; e poi ci sono le panchine in legno e ferro che guardano al mare. Manca (almeno per ora) il verde, a protezione del lato collinare con la sistemazione di piante ed essenze locali, come previsto dal progetto originale.

L'opera, che rientra nell’ambito del bando Litus destinato al recupero delle aree costiere, fu approvato dalla giunta Zedda ed è costato circa 550.000 euro. Il restyling era partito nel 2018 e si sarebbe dovuto concludere entro il 24 febbraio 2019, stando a quanto riportava il cartello del cantiere, ma, causa burocrazia e vincoli ambientali e, in ultimo, la pandemia, i tempi si sono allungati. C’è poi stato il via libera della Soprintendenza ai Beni paesaggistici. Inizialmente i tecnici del Ministero dell’Ambiente erano perplessi per via della presenza di volatili e animali rari, che hanno reso il luogo vincolato da norme severe. Ma alla fine l’iter si è sbloccato.

La nuova passeggiata piace: «Ci vengo da una vita», dice Franco Erriu mentre si dirige alla Paillotte per godersi una giornata di mare nella bellissima Cala Fighera: «Un posto così meritava di essere sistemato». Federica Tatti concorda: «Possiamo anche sederci nelle panchine per toglierci la sabbia dalle scarpe». Vanna Boi però aggiunge: «Le panchine sotto il sole non sono il massimo».

Carlo Manca rileva delle criticità: «rifiuti e muretti distrutti. Questo stride col bel lavoro fatto. Ci vorrebbe un assessorato alla bellezza». Interviene Sardegna Sotterranea, tramite il suo presidente Marcello Polastri, che è anche a capo della Commissione comunale Patrimonio: «Passeggiata bella e gradevole rispetto al passato. Ho chiesto di inserire cestini porta rifiuti perché la zona si sta già sporcando». Le associazioni culturali Gruppo Cavità Cagliaritane, Esplora Sardegna e Turisti Per Cagliari, hanno chiesto alle istituzioni competenti di «prendersi cura anche dei sentieri che portano al tempio di Astarte, della cartellonistica turistica ed esplicativa, per una zona di grande valenza ambientale sulla quale l’attenzione non dovrebbe mai venir meno».

