Calafiori resta in cima alla lista 

La terza maglia celeste, un omaggio alla nazionale uruguaiana. Ma il Cagliari che uscirà dal mercato di gennaio potrebbe perdere tutti i rappresentanti della Republica Oriental. A partire da quello che è ancora adesso uno dei gioielli della vetrina rossoblù, Nahitan Nandez. El Leon, ancora indisponibile dopo la positività riscontrata al rientro dalle vacanze natalizie, sta vivendo un momento molto difficile. La denuncia penale per violenza fisica, psicologica e patrimoniale da parte della ex compagna, il mandato di detenzione della polizia uruguaiana e, di conseguenza, la mancata convocazione nella Celeste da parte del nuovo ct Alonso. Il Cagliari aspetta il suo rientro, ma non opporrebbe resistenze a una sua possibile cessione. L'agente, Pablo Bentancur, dopo le interviste rilasciate nei mesi scorsi, dove parlava di promesse fatte dal presidente Giulini e dell'interessamento di vari grandi club, ora resta più vago: «Per ora non c'è nulla, ma il mercato è lungo».

Telenovela

E anche in questa situazione, Nandez animerà il mercato del Cagliari. El Leon resta uno dei pochi rossoblù a suscitare qualche interesse, anche se non alle cifre inizialmente chieste dal club. Insomma, non certo i 36 milioni che, a suo tempo, erano stati inseriti nel contratto come clausola per una eventuale partenza. Nandez ha ancora estimatori, soprattutto all'Inter e al Napoli. E il Cagliari, per la prima volta, sarebbe anche pronto a sedersi al tavolo per ascoltare proposte in cui si parla di prestito con diritto di riscatto, anche a cifre rigettate in estate (i 2-3 milioni dei nerazzurri). Ecco perché anche a gennaio, fino al 31, ultimo giorno di trattative, tutto potrà succedere.

In partenza

Nandez, ma non solo. Sembra vicino anche l'addio ai due epurati. Godin, di nuovo in quarantena per la positività al Covid, ha raggiunto un accordo di massima con l'Atletico Mineiro. Mancano i dettagli (e la ritrovata negatività) per poi fare le visite mediche e firmare il nuovo contratto col club brasiliano, mentre il Cagliari non riceverà alcun indennizzo. Stesso discorso per Caceres: l'ex Fiorentina in Italia piace alla Salernitana, ma nelle ultime ore è uscita anche la pista turca che porta al Karagumruk, dove troverebbe altri ex giocatori della A italiana come Viviano, Borini e Biglia. E sulla lista dei possibili partenti ci sono anche Oliva (si raffredda la pista Parma, resta valida quella Benevento ed estero) e Pereiro, che resta un sogno proibito del Nacional.