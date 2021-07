Cala Luna, la Regione riscrive i confini 

La Regione ha inviato ai Comuni di Dorgali e Baunei la proposta di riperimetrazione dei confini amministrativi tra i due Comuni. In ballo c’è la competenza su Cala Luna, oggetto di discussioni da decenni. Gran parte dell’arenile, secondo i tecnici, ricade in territorio di Dorgali.

Apertura al dialogo

L’ingegnere Manuela Matta ha presentato un elaborato sulla base della cartografia storica e la documentazione agli atti. Il verbale fa seguito a una richiesta di verifica del limite amministrativo presentata dal Comune di Dorgali nel 2018 e reiterata nel maggio scorso. «Un atto dovuto - spiega la sindaca di Dorgali Maria Itria Fancello - per mettere la parola fine a una situazione di incertezza amministrativa». L’accesso alla spiaggia dal pontile, tuttora interdetto per via della mancata manutenzione dello stesso, sempre per conflitti di competenze, ricadrebbe ancora dal lato di Baunei, come pure sotto Baunei ricade il lato a sud dello stagno, dove sorgono i chioschetti e il ristorante. Una gestione condivisa e da buoni vicini sarebbe quindi auspicabile per la sindaca di Dorgali: «È vero che le guerre sui confini sono anacronistiche, come afferma il sindaco di Baunei, ma per poter iniziare una vera collaborazione serve che ci sia chiarezza sulle competenze. Accogliamo quindi con grande favore questa istruttoria, che ha ribadito quanto da noi sempre affermato, ovvero che l’arenile ricade nella sua interezza sotto i limiti amministrativi di Dorgali».

Ricorso

A confermare le rivendicazioni di Dorgali contribuirebbe soprattutto il “Processo verbale di delimitazione del territorio di Dorgali del 1845”. La documentazione storica è stata letta dai tecnici regionali e interpretata avvalendosi di tecniche GIS, confrontandola e la cartografia storica.

La proposta di limite elaborata dall’ingegnere Manuela Matta è stata inviata anche al comune di Baunei. Proposta che il comune di Baunei rispedirà al mittente, accompagnata da una controproposta, in via di elaborazione. «Nell’ultimo periodo la Regione Sardegna sta cercando di mettere in discussione la situazione dei confini tra i Comuni di Baunei e Dorgali, questione assodata da tempo, tanto da essere anacronistica – contrattacca il sindaco di Baunei Salvatore Corrias – e da parte nostra abbiamo comunicato e documentato in più occasioni, in tutte le sedi e con note ufficiali, che i confini attuali sono frutto di una consolidata e pacifica situazione, vigente da sempre». Secondo Corrias: «La contestazione di questo consolidato assetto è infondata e incomprensibile. Difenderemo ogni centimetro di Cala Luna in tutte le sedi competenti».

