Cala Luna, conflitto istituzionale  

Non si placano le polemiche sorte dopo lamentele dei turisti, sdegnati per gli sbarchi selvaggi di barconi e gommoni sul bagnasciuga, dovuti alla indisponibilità del pontile metallico, interdetto alle imbarcazioni già dalla scorsa stagione. Secondo l'assessore regionale agli enti locali Quirico Sanna il mancato accordo tra Baunei e Dorgali sulla gestione congiunta del pontile sarebbe da addebitare «alle posizioni campaniliste e anacronistiche» del comune baunese, che per bocca del primo cittadino Salvatore Corrias ha sempre rivendicato il diritto di avere voce in capitolo su tutto ciò che riguarda il pontile, poiché la struttura insiste nel territorio del comune di Baunei.

Siluri

«L'assessore Quirico Sanna – attacca Corrias – ci attribuisce posizioni anacronistiche e di campanilismo, senza avere la minima cognizione delle questioni reali, così pronto, in ogni sede, a dichiarare il suo patriottismo per poi declinarlo a vessillo di contrada e di partito, dichiara prima di voler ritirare il bando sul pontile di Cala Luna per poi fare l’esatto contrario e avallare, nel contempo, la persistita e ossessiva richiesta di ridefinire i confini catastali di Cala Luna». Corrias ribadisce che non è mai mancata la volontà di collaborare con tutti i comuni che in qualche modo si trovano ad operare lungo la costa di Baunei: «L' assessore Sanna non sa che noi, da tempo, molto prima che lui avesse questo ruolo, lavoriamo a un modello di gestione e di organizzazione che vuole essere anche un modello di coesione che abbraccia il golfo, da un capo all’altro, tanto da paventare, com’è negli intenti e, auspichiamo, nei fatti, un vero e proprio patto. Sì, un patto che non ammette intromissioni arbitrarie, né interessi di piccolo cabotaggio, né, infine, pulsioni di parte e di partito; se Cala Luna oggi è così com’è, umiliata e offesa, è proprio perché si è perso tempo a guardare il dito, mica la Luna, accampando l’attenzione su morbose questioni di confine».

Sostenibilità

Per Corrias è la parola d'ordine. «Noi non siamo per il turismo mordi e fuggi, ma per una destinazione con alti profili qualitativi, basata su un’offerta fondata sulla sostenibilità; è la sfida del nostro tempo: garantire l’economia nel pieno rispetto dell’ecologia».

