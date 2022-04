Cala Luna, battaglia sul pontile 

La gestione del pontile di Cala Luna è stata assegnata al Comune di Dorgali, primo nella graduatoria (provvisoria) scaturita dalla valutazione delle offerte pervenute in Regione entro i termini stabiliti dall’apposito bando. Al secondo posto la “Marina di Baunei”, la società che gestisce il porto turistico di Santa Maria Navarrese; esclusa dalla graduatoria la Nautica snc, società privata che dal 1998 opera nel porto della frazione costiera di Baunei. La comunicazione ufficiale, apparsa avantieri nel sito web della Regione Sardegna, al link “Concessioni Demaniali”, ha subito scatenato reazioni diverse a Baunei e Dorgali, che a Cala Luna confinano e litigano da anni.

Qui Baunei

Sebastiano Tronci, avvocato, presidente della Marina di Baunei, annuncia battaglia legale: «Il Demanio ha fatto l’aggiudicazione provvisoria e ora lo stesso Demanio dovrà procedere all’aggiudicazione definitiva; per farlo però, dovrà prima verificare i requisiti dichiarati nei documenti di gara e secondo noi il comune di Dorgali non aveva i requisiti per partecipare, previsti dall’art. 5 del bando».

Dello stesso tenore le dichiarazioni del sindaco di Baunei Stefano Monni, che spiega la mancata partecipazione del Comune al bando: «Non abbiamo partecipato direttamente come Comune di Baunei perché ritenevamo di non avere i requisiti soggettivi richiesti dal bando agli enti pubblici; abbiamo condiviso con gli amministratori della Marina, partecipata del Comune, di concorrere alla gara in quanto soggetto avente tutti i requisiti previsti dallo stesso bando; oggi, dopo l’aggiudicazione provvisoria, sono fiducioso che il Demanio applicherà le norme che esso stesso ha scritto».

Qui Dorgali