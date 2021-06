Cala Luna, bando subito sospeso 

«Il bando regionale per l’affidamento della concessione demaniale del pontile di Cala Luna, pubblicato due giorni fa nel sito web della Regione è stato sospeso». A comunicarlo ai sindaci di Baunei Salvatore Corrias e di Dorgali Maria Itria Fancello è stato l’assessore degli Enti locali Quirico Sanna, in un incontro programmato da giorni per affrontare la questione pontile. Questione che si era ingarbugliata ancora di più dopo la pubblicazione del bando, che aprendo la possibilità ai privati di gestire il pontile aveva scatenato nuove polemiche lungo i quaranta chilometri di costa tra Santa Maria Navarrese e Cala Luna.

Il futuro

A questo punto però resta il problema di definire nuove modalità di riparazione, manutenzione e gestione del pontile. «Mettere in sicurezza e rendere fruibile il pontile di accesso alla spiaggia di Cala Luna, puntando a creare una sinergia tra Regione e amministrazioni locali è la migliore strategia», ha dichiarato l’assessore Sanna, sintetizzando lo spirito dell’incontro di ieri mattina. «L’obiettivo della Giunta regionale - spiega Sanna - è quello di coinvolgere gli enti locali e condividere con loro le azioni da porre in essere per dare forza ai territori: è necessario infatti uscire dall’arroccamento delle posizioni comunali e ragionare in una visione più ampia».

Insicuro

Il pontile di Cala Luna è ormai inutilizzabile da tempo e presenta grosse problematiche legate alla sicurezza degli sbarchi. «Essendo i poteri sul Demanio marittimo in capo alla Regione abbiamo proposto ai sindaci, che l’hanno condivisa, una soluzione in linea con le esigenze presentate dalle amministrazioni e dagli operatori del settore – ribadisce l’assessore Sanna – e abbiamo predisposto un bando, aperto a enti pubblici e privati, in cui chiunque si assuma l’onere della messa in sicurezza del pontile si faccia carico anche delle successive opere di manutenzione; ora seguiranno ulteriori incontri con i Comuni per dirimere problemi che si portano avanti da decenni». Soddisfazione per la decisione di Sanna è stata espressa dalla consigliera regionale Elena Fancello (Psd’Az): «Ho fiducia nel fatto che la Regione saprà trovare la giusta soluzione. Resta il rammarico per non essere riusciti a tenere uniti i due Comuni di Dorgali e Baunei in una gestione condivisa». Per il sindaco di Baunei Salvatore Corrias «la sospensione del bando era l’unica soluzione percorribile, da parte nostra vigileremo affinchè le nuove soluzioni proposte dalla Regione siano comunque rispettose del comune in cui si trova il pontile».

RIPRODUZIONE RISERVATA