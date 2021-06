Cala Luna, arbitra la Regione 

Quirico Sanna diventa arbitro della contesa tra Baunei e Dorgali. Cala Luna è al centro di un dissidio che sta esasperando gli animi sulla costa orientale e l’assessore degli Enti locali prende posizione. Il titolare del palazzo di viale Trieste convoca a rapporto i sindaci dei due centri, Salvatore Corrias (Baunei) e Maria Itria Fancello. Al vertice straordinario, domani alle 10 in assessorato, è annunciata anche la presenza del direttore generale degli Enti locali e la direttrice del servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie locali di Nuoro e Oristano. Si cercano soluzioni alla lite sul piano di utilizzo di Cala Luna.

L’incontro

La Wertmüller, regista del film Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, mai avrebbe potuto pensare che quell’angolo di paradiso a distanza di 47 anni sarebbe diventato un catino bollente. Cala Luna è diventata terreno scivoloso anche per la tenuta sociale in quel tratto di mare tanto ambito quanto conteso dagli operatori turistici. È dunque sono le alte sfere della politica regionale, per stessa competenza, a richiamare all’ordine le più alte autorità delle due popolazioni.

Quella Regione che con una legge fresca di approvazione ha avocato a sé le competenze demaniali. È verosimile che al vertice di domani si parlerà anche del canale di atterraggio provvisorio che sarebbe dovuto essere pronto per fine maggio in attesa della sistemazione del pontile. Questioni ancora irrisolte in un habitat delicatissimo come quello di Cala Luna.

La Regione

All’ordine del giorno dell’incontro, convocato d’urgenza da Sanna, forse anche alla luce del caos infernale scoppiato nei giorni scorsi a Cala Luna con tantissimi gommoni approdati sul bagnasciuga, c’è la definizione di una serie di problemi legati al Demanio: «Con l’obiettivo di trovare la soluzione per mettere in sicurezza e rendere fruibile il pontile di accesso alla spiaggia», spiegano da Cagliari. L’assessore ha richiesto ai sindaci di trasmettere eventuali ulteriori criticità, «in modo che la riunione - aggiungono dall’Assessorato - sia l’occasione per trovare rapidamente le soluzioni adeguate in grado di andare incontro alle esigenze degli imprenditori turistici, nel rispetto delle regole e del patrimonio ambientale».

