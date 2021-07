Cala Liberotto, assist dalla Camera  

Un emendamento sul Dl Recovery apre uno spiraglio per i proprietari di mille lotti nella frazione marittima di Cala Liberotto, a Orosei, impantanati da 15 anni in un limbo giuridico frutto di una contesa tra Comune e Regione. I terreni furono acquistati direttamente o indirettamente dal Comune negli anni Sessanta, quando il boom edilizio diede vita ad una borgata di ville sul mare. Con un accertamento del 2005, però, la Regione incluse tutto l’agro nella mappatura dei terreni soggetti ad uso civico. Tutta quella superficie non avrebbe dunque mai dovuto essere lottizzata. Il Comune avrebbe ceduto proprietà che non gli appartenevano, erano della collettività. Si sarebbe potuto, ma non si impugnò il provvedimento della Regione davanti al commissario per la liquidazione degli usi civici entro 60 giorni. D’altronde, i funzionari comunali alla fine degli anni ’50 non si erano presi nemmeno la briga di trascrivere gli atti di vendita, rendendo indimostrabile qualunque titolo di proprietà.

Balletto di carte

Da allora, prese il via quello che Francesco Chironi (ex presidente del Consorzio dei proprietari, costituitosi nel 2013 con l’intento di dare una voce comune e interloquire attivamente per lo sviluppo di Cala Liberotto, ma scioltosi di fatto nel 2019) definisce un «balletto infinito e inqualificabile» tra le carte storiche che dimostrerebbero l’inesistenza dell’uso civico, utilizzate di volta in volta dal politico di turno, per smuovere le acque e ottenere visibilità momentanea. Un balletto che passa per la via commissariale, con l’avvicendamento di giudici incaricati e tecnici consulenti, udienze rinviate su cui la mannaia del covid-19 ha inferto un ultimo colpo, facendo sprofondare il contenzioso ancora di più nel dimenticatoio.

Quello degli usi civici è il primo ma non l’ultimo dei problemi di Cala Liberotto: «Avevo pensato di spostare la residenza qui, sperando che con più abitanti si dedicasse un po’ più di attenzione a questa zona così trascurata», dice Francesco Bardi, che trascorre quasi tutto l’anno nella casa che possiede da 50 anni. «Ci sono problemi di strade non asfaltate, mancano i marciapiedi, l’illuminazione, persino l’impianto fognario, in alcuni punti».

La novità

In questi giorni arriva una novità sostanziale: è stato approvato alla Camera in sede di conversione del Dl Semplificazioni e governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza, un documento proposto dal deputato M5S Alberto Manca, che permetterebbe di fatto alla Regione di autorizzare il trasferimento o la permuta degli usi collettivi e sdemanializzare i terreni su cui ormai il l’uso civico è irreversibilmente compromesso, ridandone pieno possesso ai proprietari. Sarebbe questo il caso di Cala Liberotto.

La cosa risveglia i proprietari: «È una notizia importantissima” commenta Chironi “fatte salve le verifiche sulla legge, faremo qualunque cosa perché possa essere applicata a Orosei».

