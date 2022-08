Cala il sipario (con polemica) sul Parco dei Suoni di Riola Sardo 

Un addio dovuto a contributi che non arrivano e nessuna garanzia quindi per il futuro. «La drastica decisione deriva dalla presa d’atto di una situazione insostenibile per la programmazione degli eventi e la gestione di una struttura imponente come il Parco dei Suoni, unita alla totale incertezza sulle prospettive future», si legge in una nota diffusa dall’associazione. Sotto accusa il Ministero della Cultura per il mancato pagamento del finanziamento di 60 mila euro a favore del Festival Multidisciplinare Rete Sinis. Ma anche la Regione che non ha ancora versato nelle casse dell’associazione il contributo da 60 mila euro assegnato nel 2020 a seguito del bando “Click Day”. «E c’è anche il mancato inserimento dell’associazione - si legge sempre nel documento - tra i 128 beneficiari dei finanziamenti per gli organismi professionali di spettacolo per “presunta” mancanza dei requisiti di legge». Rete Sinis non esclude azioni legali per recuperare i propri crediti: «Non possiamo evitare di rimarcare la nostra incredulità di fronte al muro di burocrazia e disinteresse, se non di vera e propria ostilità, verso un’iniziativa fondamentale per lo sviluppo di un intero territorio che avrebbe meritato ben altra considerazione».

Chi da sempre ha scelto quel posto magico circondato da sculture sonore per organizzare concerti con artisti internazionali del calibro del chitarrista e cantante americano Ben Harper, l’ultimo che si è esibito davanti a 5mila spettatori, ha deciso di gettare la spugna. Tradotto meglio: concerti annullati nonostante i biglietti venduti. Il problema è solo uno: poche risorse per assicurare eventi e occuparsi allo stesso tempo anche della viabilità, dei parcheggi, degli spazi per i disabili, della sicurezza e di tanto altro ancora. Anche l’associazione Rete Sinis, nata nel 2016 per iniziativa di un gruppo di operatori di grande esperienza organizzativa, ha annunciato di annullare tutti gli spettacoli già in calendario al Parco dei Suoni dopo la stessa decisione presa due giorni fa da Sardegna Concerti. Con la sola eccezione dell’evento di chiusura del primo ottobre che prevede la grande festa di fine estate firmata Bandabardò & Cisco.

Il silenzio è assordante. Si sente solo il rumore del vento che va contro quelle enormi pietre che per anni hanno fatto da palcoscenico naturale ad artisti internazionali. Al Parco dei Suoni, territorio di Riola Sardo, arena mozzafiato di straordinario fascino realizzato nelle cave dismesse di arenaria a Su Cuccuru Mannu, uno dei luoghi culturali più affascinanti in Sardegna, cala il sipario.

Ultimo atto

La querelle

Un addio dovuto a contributi che non arrivano e nessuna garanzia quindi per il futuro. «La drastica decisione deriva dalla presa d’atto di una situazione insostenibile per la programmazione degli eventi e la gestione di una struttura imponente come il Parco dei Suoni, unita alla totale incertezza sulle prospettive future», si legge in una nota diffusa dall’associazione. Sotto accusa il Ministero della Cultura per il mancato pagamento del finanziamento di 60 mila euro a favore del Festival Multidisciplinare Rete Sinis. Ma anche la Regione che non ha ancora versato nelle casse dell’associazione il contributo da 60 mila euro assegnato nel 2020 a seguito del bando “Click Day”. «E c’è anche il mancato inserimento dell’associazione - si legge sempre nel documento - tra i 128 beneficiari dei finanziamenti per gli organismi professionali di spettacolo per “presunta” mancanza dei requisiti di legge». Rete Sinis non esclude azioni legali per recuperare i propri crediti: «Non possiamo evitare di rimarcare la nostra incredulità di fronte al muro di burocrazia e disinteresse, se non di vera e propria ostilità, verso un’iniziativa fondamentale per lo sviluppo di un intero territorio che avrebbe meritato ben altra considerazione».

L’appello

Promette di intervenire con la speranza di salvare il salvabile il sindaco di Riola Sardo Lorenzo Pinna: «Per il territorio è una grossa perdita. Far arrivare tante persone a Riola vuol dire far lavorare anche le nostre strutture ricettive e non solo. Solleciterò la Regione per tentare di far arrivare quanto prima i contributi, visto che la mancanza di questi ha generato la decisione di annullare tutti i concerti. Al Parco dei Suoni non deve calare il sipario». Il Comune già diversi anni fa ha dato in gestione il Parco all’associazione Insieme per Riola guidata da Andrea Ponti, che fa parte della stessa Rete Sinis: «Da soli è impossibile garantire l’organizzazione di eventi importanti che fanno arrivare a Riola tantissime presenze. Spero che qualcuno si renda conto di tutto questo».

I rimborsi

Intanto tutti coloro che hanno già acquistato i biglietti possono richiedere il rimborso nei circuiti dove sono stati acquistati. Per ora al Parco dei Suoni rimane il ricordo delle voci che anche quest’anno hanno incantato il pubblico. Oltre Ben Harper quest’anno è salita sul palco dell’antica cava Carmen Consoli. Come anche la cantante Carla Bissi, in arte Alice, la storica collaboratrice di Franco Battiato.

