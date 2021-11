Cagliari vuole i Mondiali dopo i tricolori 

Gianmarco Tavolacci, delegato regionale, incassa i complimenti di Bruno Perra (Coni Sardegna) e dello stesso Azzi, ricorda che «la Sardegna è tra le regioni che hanno resistito meglio alla pandemia, dimostrando di avere una buona piattaforma di praticanti, nonostante per molti versi sia una realtà più penalizzata di altre». E la presenza di una quarantina di atlete e atleti sardi in pedana è una conferma, anche se difficilmente li vedremo. Il pubblico è ammesso solo al PalaPirastu, secondo i protocolli anti-Covid della Fis.

«C’è un progetto molto ben pensato per candidare Cagliari come sede dei Mondiali Cadetti e Giovani, perciò under 20 e under 17, del 2023. Abbiamo già la dimostrazione delle qualità organizzative e presenteremo l’idea questo weekend a Losanna al congresso della federazione internazionale, così capiremo che aria tira», spiega Azzi, ricordando che questo Mondiale è il più lungo, ben 9 giorni. «È già una bella sfida questa organizzazione», ricorda Maurizio Fuccaro dell’Accademia d’armi Athos, spina dorsale del comitato organizzatore locale di un campionato che, prosegue, «avrà circa 800 atleti, si svolgerà su 28 pedane divise tra le due palestre del Coni e il PalaPirastu, che ospiterà ogni pomeriggio da giovedì a domenica semifinali e finali».

In un’annata che ha portato nell’Isola campionati mondiali di ogni genere, uno “semplicemente” italiano (e pure di categoria) sembrava poca roba. Ma i “tricolori” Under 23 di scherma che cominciano domani a Cagliari non soltanto brillano di luce propria, ma annunciano una nuova grande sfida organizzativa. È quella che il presidente federale Paolo Azzi e il suo omonimo sindaco Truzzu (in collegamento da remoto ma ben sostenuto dagli assessori Andrea Floris e Alessandro Sorgia) hanno annunciato ieri durante la presentazione del terzo grande evento schermistico del capoluogo, dopo i “tricolori Cadetti e Giovani (2017) e i Campionati del mediterraneo (2019).

Si alza l’asticella

Il campionato

Il ruolo del Comune

La candidatura mondiale rientra nell’intesa siglata tra Comune e Fis e ribadita ieri. Sullo sfondo la crescita del movimento isolano e la promozione della città. In quest’ottica rientrano le attività collaterali all’evento: il “villaggio” dei campionati con i prodotti sardi, le visite per gli accompagnatori. “Sport e turismo è il binomio vincente», ha sottolineato Fuccaro. Infine, da domani a sabato a Palazzo Regio, il 1°Convegno Nazionale “Nastro Rosa - La scherma come arma per il recupero post mastectomia”.

