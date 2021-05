Cagliari, un’impresa per cuori forti  

Napoli 1

Napoli (4-2-3-1) : Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz (36’ st Elmas), Demme; Lozano (22’ st Politano), Zielinski (36’ st Bakayoko), Insigne; Osimhen (31’ st Mertens). In panchina Contini, Idasiak, Zedadka, Mario Rui, Maksimovic, Rrahmani, Petagna, Cioffi. Allenatore Gattuso.

Cagliari (4-4-1-1) : Cragno; Zappa (36’ st Calabresi), Ceppitelli (31’ st Simeone), Godin, Carboni; Nandez, Deiola (25’ st Asamoah), Duncan, Lykogiannis (36’ st Cerri); Nainggolan; Pavoletti. In panchina Vicario, Aresti, Tripaldelli, Walukiewicz, Klavan, Rugani, Joao Pedro. Allenatore Semplici.

Arbitro : Fabbri di Modena.

Reti : nel pt 13’ Osimhen; nel st 49’ Nandez.

Note : ammoniti Godin, Deiola, Pavoletti, Demme. Angoli 3-1 per il Napoli. Recupero: 1’ pt-6’ st.

Napoli. La speranza è l’ultima a morire. Come il Cagliari. Un’altra domenica per cuori forti, intensa e decisiva. La formazione di S emplici riacciuffa il Napoli al 94’ con Nandez e tiene il punto, il primo stagionale in trasferta contro una delle sette big del campionato. Un’impresa eccezionale considerato che dall’altra parte c’era una delle squadre più attrezzate e in forma (e passata in vantaggio, tra l’altro, dopo 13 minuti), ma che rischia di essere tagliata fuori dalla corsa Champions dopo il pareggio di ieri. L’1-1 finale vale oro, invece, per i rossoblù, artefici di una prova esemplare. Oltre a dare continuità ai successi su Parma, Udinese e Roma, gli consente, infatti, di portarsi a +1 sul Benevento in vista dello sc ontro diretto di domenica prossima al “Vigorito”.

Il primo tempo

Cagliari in assetto da battaglia con Pavoletti unica punta davanti a Nainggolan. Deiola e Duncan a far legna nel mezzo, Nandez e Lykogiannis i due esterni alti. A quattro, dunque, la linea difensiva con Zappa, Ceppitelli, Godin e Carboni. In porta a sorpresa c’è di nuovo Cragno. Dal 4-4-1-1 rossoblù al 4-2-3-1 scelto da Gattuso per il Napoli, al via con Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj, Fabian Ruiz, Demme, Lozano, Zielinski, Insigne e Osimhen. Ed è proprio quest’ultimo a sbloccare il match già al 13’ dopo una rimessa sbagliata dal Cagliari (con Carboni): bravo Insigne a innescare in verticale il nigeriano che brucia Godin e batte Cragno. Il Cagliari incassa e riparte a testa bassa. Ma determinato. Sfortunato Zappa, centra in pieno il palo al 28’. Decisivo, invece, il portiere Meret sul doppio tentativo di Pavoletti e Nandez.

La ripresa

Ripartenza esplosiva dei padroni di casa che sfiorano il raddoppio tre volte in sei minuti tra la schiacciata di testa di Osimhen (fuori per un soffio), il diagonale di Zielinski (super Cragno) e la traversa colpita da Demme. La risposta rossoblù è nell’incornata di Lykogiannis (di poco a lato). Asamoah per Deiola il primo cambio di Semplici, Simeone per Ceppitelli (costretto a uscire per un colpo alla testa in uno scontro con Osimhen) il secondo. Il Cagliari ci crede. Dentro anche Calabresi e Cerri. E al 43’ ancora Meret si supera sulla girata al volo di Pavoletti (sulla ribattuta non ne approfitta Simeone). Non sbaglia, invece, al 49’ Nandez che sul lancio di Duncan sbuca da dietro e la tocca quanto basta per sorprendere il portiere. Un punto d’oro. E dopo tre mesi, il Cagliari ha di nuovo tre squadre alle spalle.

