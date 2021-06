Cagliari, una corsa a tre per Simeone  

Giovanni Simeone continua il suo viaggio di nozze a Ibiza, ma intanto tra Cagliari e Milano si decide il suo futuro. Dopo una stagione in chiaroscuro, tra alti, pochi, e bassi, troppi, la storia in rossoblù è arrivata al capolinea. E a differenza degli altri gioielli di casa Giulini, le richieste concrete non mancano. Prima il Torino di Juric, il tecnico che lo fece esordire in Italia, poi un approccio della Sampdoria, che ancora deve scegliere il suo padrone della panchina. Ma il Cholito, che sogna la Liga spagnola, piace anche al Celta di Vigo. Simeone, ma non solo. Perché continua il braccio di ferro con Godin, si aspetta l’offerta giusta per Nandez e si lavora al rinnovo di contratto di due fedelissimi come Ceppitelli e Joao Pedro.

In fila per il Cholito

Una prima stagione da protagonista, con Maran prima e Zenga poi. Un avvio da applausi con Di Francesco, titolare intoccabile e 5 reti nelle prime sei uscite. Poi il Cholito si è spento. Lo stop per il Covid, la ripresa, ma una porta diventata troppo piccolina. Una sola rete in 27 gare, tra l’altro inutile, anche se contro la Juventus. Con Semplici ha lasciato il posto a Pavoletti e, nelle gerarchie, si è visto superare anche da Cerri, rimanendo a guardare dalla panchina in tre delle ultime quattro gare. Il futuro lo porta lontano dalla Sardegna e le offerte non mancano. Juric, il tecnico che lo ha fatto esordire in Italia con la maglia del Genoa, ha fatto subito il suo nome per l'attacco belotticentrico del Torino. Poi l’assalto della Sampdoria, che certo non mette sul piatto i 30 milioni indicati nella clausola rescissoria, ma offre due giocatori come l’esterno sinistro ceco Jakub Jankto (classe ‘96) e il difensore giapponese Maya Yoshida (‘88). Soluzione interessante la prima, che consentirebbe al Cagliari una presenza pesante sulla fascia mancina, poco affascinante la seconda. Ma, per la gioia di Simeone, al club rossoblù ha bussato anche il club spagnolo del Celta Vigo, che potrebbe avvicinarsi ai 20 milioni che il presidente Giulini ritiene la base da cui si può iniziare a discutere.

I due capitani

Dopo le due mezze delusioni nelle qualificazioni mondiali, Godin e Nandez preparano la sfida alla Copa America con l’Uruguay. Ma per entrambi il mercato resta vivo. Il Cagliari continua a non considerare nei suoi progetti il Faraone, non potendo e volendo sopportare ancora il peso del suo ingaggio. Per Nandez, invece, il presidente Giulini ha rimandato al mittente la proposta interista, con troppi giocatori e pochissimi soldi. Intriga di più la Roma, che ai soldi può aggiungere giovani interessanti come Calafiori (classe 2002) e Darboe (2001), mentre all'estero, vedi Inghilterra, si può trovare la cifra che più si avvicina ai 36 milioni della clausola rescissoria. Ma il mercato è anche la questione contratti. Da allungare e adeguare quello di capitan Joao Pedro, sempre più bandiera, da salvare quello del suo vice di grado Ceppitelli. Perché il legame scade il prossimo 30 giugno e la prima proposta, al ribasso, del Cagliari è stata rigettata. A breve un nuovo incontro, con le parti che puntano all’accordo e con alcuni club (Udinese in primis) alla finestra.

RIPRODUZIONE RISERVATA