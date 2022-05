Cagliari, un punto pieno di rimpianti  

Salernitana 1

Salernitana (3-5-2) : Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen (15’ st Kastanos), Ederson, Ruggeri (35’ st Zortea); Djuric (35’ st Bonazzoli), Verdi (39’ st Perotti). In panchina Belec, Russo, Di Tacchio, Obi, Dragusin, Gagliolo, Mikael. Allenatore Nicola.

Cagliari (3-5-2) : Cragno; Ceppitelli (34’ st Baselli), Lovato, Altare; Bellanova, Deiola (26’ st Pereiro), Grassi, Rog (13’ st Marin), Lykogiannis; Pavoletti (26’ st Keita Baldé), Joao Pedro. In panchina Aresti, Radunovic, Carboni, Walukiewicz, Goldaniga,Zappa, Dalbert, Strootman. Allenatore Agostini.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Reti: nel st 23’ Verdi (rigore), 54’ Altare.

Note: ammoniti Pavoletti, Cragno, Zortea, Radovanovic, Perotti, Bohinen, Gyomber. Espulsi Radunovic e Ribery al 23’ st per rissa. Espulso Bressan (preparatore portieri Cagliari) per proteste al 55’ st. Angoli 7-6 per la Salernitana. Recupero 1’ e 10’.

Salerno. Il gol di Altare al 99’ tiene in vita il Cagliari, ma la salvezza è appesa a un filo talmente sottile che potrebbe spezzarsi da un momento all’altro. Non è bastato cambiare allenatore (troppo tardi?) così come non è bastata una prova gagliarda (più di cuore che di testa) per tornare a galla in classifica. E potrebbero non bastare nemmeno due vittorie nelle ultime due partite, contro Inter e Venezia, per salvare il salvabile di una stagione disastrosa. L’1-1 di Salerno tampona la ferita senza guarirla e - paradossalmente - alimenta i rimpianti dei rossoblù, che non sono più padroni del proprio destino. Restano, infatti, a -1 dai campani e hanno pure il Genoa alle calcagna. Il vantaggio di Verdi, su rigore, al 23’ della ripresa e il pareggio al fotofinish dell’ex difensore dell’Olbia segnano i confini di una gara tosta, equilibrata, combattuta sino in fondo e giocata, manco a dirlo, sul filo dei nervi. La squadra di Agostini regge l’urto granata ma non riesce a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Inutile dire che servirà ora un’impresa contro i campioni d’Italia, domenica alla Domus, per evitare la retrocessione.

Primo tempo

Scossa emotiva fortissima ma nessuna rivoluzione, almeno tatticamente. Agostini riparte dal 3-5-2. Con quattro novità, però, rispetto alla gara col Verona: Ceppitelli in difesa, Lykogiannis a sinistra, Rog nel cuore del campo (per la prima volta titolare un anno e mezzo dopo l’infortunio) e Pavoletti in attacco. A rompere il ghiaccio sono così Cragno, Ceppitelli, Lovato, Altare, Bellanova, Deiola, Grassi, Rog, Lykogiannis, Joao e Pavoletti. Stesso modulo di riferimento per Nicola, che si affida a Sepe, Gyomber, Radovanovic, Fazio, Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Ederson, Ruggeri, Djuric e Verdi. Match molto fisico. I padroni di casa provano a prendere il sopravvento, ma il Cagliari tiene botta senza particolari affanni e prova giocarsela palla a terra evitando al minimo indispensabile i lanci lunghi. Non a caso, le due occasioni più pericolose del primo tempo sono rossoblù. Già al 14’, Pavoletti di testa sfiora l’incrocio su corner di Lykogiannis. Si salva Sepe in due tempi, invece, sul tiro ravvicinato di Joao. La Salernitana non va oltre un diagonale di Verdi di poco a lato.

Ripresa

Riavvio nel segno dei granata che, però, s’inceppano sistematicamente sul più bello. Marin per Rog il primo cambio di Agostini. Kastanos per Bohinen la risposta di Nicola. E proprio il cipriota rompe l’impasse: il tunnel in area su Ceppitelli spiazza anche Lovato che lo atterra. Minuto 23, il replay del Var conferma il rigore e dal dischetto Verdi non sbaglia. L’esultanza davanti alla panchina del Cagliari scatena una rissa pazzesca: a pagare il conto (rosso diretto) sono due riserve, Ribery da una parte e Radunovic. L’atmosfera è rovente all’Arechi. Dentro Keita e Pereiro, a seguire Baselli. Forze fresche anche tra i campani: Zortea, Bonazzoli e Perotti. L’assedio finale dei rossoblù. Prima il palo esterno di Grassi, poi l’incornata di Joao tra le braccia di Sepe, quindi il rigore concesso dall’arbitro (per un fallo del portiere su Baselli) e poi revocato dal Var. Ma al nono dei 10 minuti di recupero arriva, sull’angolo dello stesso Baselli, la zuccata vincente di Altare che segna il primo gol in Serie A e tiene accesa la fiammella della speranza.

