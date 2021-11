«Cagliari un club azzurro» 

«L'avevo promesso ed eccomi qui». Maurizio Viscidi, Coordinatore di tutte le nazionali giovanili (dall'Under 15 all'Under 21) è uomo di parola e, dopo due anni di stop, ha ripreso da Cagliari i suoi giri per incontrare i club italiani. «L'ultima volta, a gennaio del 2020, ho fatto visita all'Inter», ricorda. «Poi, con la pandemia si è interrotto tutto. Il Cagliari mi ha aspettato e il primo incontro in presenza ho voluto farlo qui».

Nel segno di Sacchi

Da discepolo di Arrigo Sacchi a suo vice come Coordinatore delle nazionali giovanili, nel 2010. Poi, dal 2014 ha ereditato l'incarico: «Ho poco tempo per girare quanto vorrei, ma quando posso, visito i club per condividere le nostre riflessioni calcistiche. La sinergia tra noi è fondamentale». Ieri mattina l'incontro con i tecnici del settore giovanile rossoblù, alla sera quello con tutti i giovani calciatori, “scortato” da Pierluigi Carta e Bernardo Mereu, i responsabili della cantera del Cagliari. «È fondamentale l'unità di intenti tra club e nazionali», spiega Carta. «Questi incontri sono fondamentali per crescere e la presenza di Viscidi fortifica il nostro lavoro», aggiunge Mereu. «C'è l'esigenza di far sentire le nazionali vicine ai club», spiega Viscidi, «tutte le figure della Federazione si rapportano con le pari figure dei club. Qui ci sono Carta e Mereu, con cui sono sempre in contatto».

Cagliari azzurro

Un rapporto speciale, quello col Cagliari: «L'Italia è di tutti, qui ancora di più, perché la Nazionale è considerata come la propria squadra. Atalanta, Juventus e Inter sono il serbatoio delle varie nazionali. Ma il Cagliari viene subito dopo, con un settore giovanile in crescita: Bellanova e Carboni in Under 21 e ancora Masala, Cavuoti e Palomba». Senza dimenticare i vari Ciocci, Vinciguerra, Desogus e Zullu. Partendo dal totem Barella: «L'esempio di un ragazzo che è partito dall'Under 15 fino a imporsi nella Nazionale maggiore. In quella Under 15 lui era già forte, ma al talento ha aggiunto altre doti fondamentali per imporsi e andare avanti. Ai ragazzi dico sempre che conta la testa. E che va bene sognare, ma bisogna anche studiare, perché la cultura rende liberi». E perché gli spazi sono limitati, in una A con un 60,7% di giocatori stranieri: «Un dato che preoccupa, ma mi preoccupa di più l'alto numero di stranieri nelle squadre Primavera. Sono scelte lecite, ma le società cercano all'estero quel che si può trovare in Italia».